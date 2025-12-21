Novogodišnje lampice izazvale požar, izgorio sprat kuće

21.12.2025
21:42
Komentari:0
Lampice na novogodišnjem drvetu izazvale su požar u kojem je izgorio sprat porodične kuće na ostrvu Vir, a povrijeđenih nije bilo.
U požaru su izgorjeli dnevni boravak, kuhinja i sobe, prenose hrvatski mediji.
Požar je prijavljen nešto prije 15.00 časova.
Zanimljivosti
Ovi horoskopski znakovi unose sreću u svačiji život
Vatrogasci apeluju da građani nikada ne ostavljaju upaljene lampice i drugu svjetlosnu dekoraciju bez nadzora da bi izbjegli ovakve i slične nesreće tokom praznika.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu