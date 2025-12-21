Logo
Novogodišnje lampice izazvale požar, izgorio sprat kuće

21.12.2025

21:42

Новогодишња јелка лампице украси
Foto: Jeswin Thomas/Pexels

Lampice na novogodišnjem drvetu izazvale su požar u kojem je izgorio sprat porodične kuće na ostrvu Vir, a povrijeđenih nije bilo.

U požaru su izgorjeli dnevni boravak, kuhinja i sobe, prenose hrvatski mediji.

Požar je prijavljen nešto prije 15.00 časova.

Vatrogasci apeluju da građani nikada ne ostavljaju upaljene lampice i drugu svjetlosnu dekoraciju bez nadzora da bi izbjegli ovakve i slične nesreće tokom praznika.

Lampice

Hrvatska

požar

