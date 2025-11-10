Logo
Doktorka pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu

10.11.2025

14:06

Foto: Pexels

Doktorka se podvrgnula operaciji kralježnice zbog jakih bolova, no samo nekoliko sati nakon zahvata nestala je iz bolnice.

Tijelo ugledne doktorke Antonije Ket, koja je 3. novembra nestala iz bolnice u Mađarskoj samo nekoliko sati nakon operacije kralježnice, pronađeno je nakon sedam dana potrage u grmlju pored bolnice.

Nestanak doktorke primijetilo je osoblje Kliničkog centra u Szegedu, gdje se Antonia podvrgnula operaciji kralježnice.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp pomilovao desetine optuženih za miješanje u izbore

Osoblje je pokrenulo opsežnu potragu za liječnicom, u ovom slučaju pacijenticom, a u pomoć su pozvani i policija, potražni psi te dobrovoljne spasilačke jedinice, no potraga punih sedam dana nije bila uspješna, sve do subote navečer, kada je njezino beživotno tijelo pronađeno u zapuštenom području iza garaža u blizini bolnice.

Bolnica je sada pokrenula internu istragu da bi se utvrdilo kako je pacijentica koja je bila svježe operisana mogla neopaženo napustiti ustanovu.

Snimke nadzornih kamera pokazale su kako je ona, vjerojatno u konfuznom stanju zbog bolova, preko bolničke odjeće navukla trenirku te u papučama napustila odjel neurohirurgije.

Njeno beživotno tijelo pronađeno je 500 metara od klinike, a policija je isključila mogućnost nasilne smrti. Pokrenuta je istraga koja će pokazati kako je došlo do tog nemilog događaja, javlja portal Origo.hu.

