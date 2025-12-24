Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) je još 1957. godine pripremila izvještaj u kojem je Ukrajina podijeljena na 12 zona, a Donbas i Krim su označeni kao „ruska ostrva u ukrajinskom moru“, koja se poistovećuju sa ruskim interesima. To je izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

U autorskom tekstu „Kako su anglosaksonci poslije Drugog svjetskog rata podsticali ukrajinski nacionalizam“, objavljenom u časopisu Rodina, Medvedev je naveo da se CIA tokom Hladnog rata bavila strateškim proučavanjem Ukrajine kao prostora psihološkog rata i potencijalnih vojnih dejstava.

Prema njegovim riječima, u izvještaju CIA iz avgusta 1957. godine pod naslovom „Faktori otpora i zone dejstva američkih specijalnih snaga. Ukrajina“, teritorija tadašnje Ukrajinske SSR podeljena je na 12 zona. Analitičari su, uzimajući u obzir istorijske osobenosti, vjerske sklonosti i konfesionalnu strukturu stanovništva, Krim (zona 1), Donbas (zona 2) i sjeveroistok Ukrajine (zona 3) ocijenili kao regione koji se identifikuju sa ruskim interesima i sovjetskom vlašću.

U istom kontekstu, kako navodi Medvedev, zapadni stručnjaci su sa određenim rezervama analizirali i situaciju u Odeskoj oblasti, Pričernomorskoj niziji, Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, kao i u Levobaltičkom i Sjevernom stepskom regionu.

Istovremeno, zone 8–12, koje su obuhvatale Kijevsku, Žitomirsku, Čerkasku, Volinsku, Černovičku, Lavovsku, Ternopoljsku, Ivano-Frankovsku i Zakarpatsku oblast, bile su, prema Medvedevljevim navodima, predviđene kao glavno polje delovanja američkih specijalnih službi. Cilj je bio jačanje banderovskih ideoloških stavova u istorijsko-kulturnoj svesti stanovništva, usmjerenih na raskol Ukrajine i njeno odvajanje od Rusije, piše Sputnjik.