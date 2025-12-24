Logo
Bio u bijegu: Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Budvi

24.12.2025

09:15

Био у бијегу: Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Будви

Crnogorska policija uhapsila je muškarca čiji su inicijali M.P. osumnjičenog da je sinoć u Budvi pucao na drugu osobu, nakon čega se dao u bjekstvo, saopštila je jutros Uprava policije.

Odjeljenju bezbjednosti Kotor sinoć je lice prijavilo da je na njega pucano iz vatrenog oružja kod tvrđave Mogren u Budvi, nakon čega je napadač pobjegao u pravcu Podgorice.

Prilikom pucnjave oštećeni nije povrijeđen.

Osumnjičeni je uhapšen u ranim jutarnjim časovima i u zakonskom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

Болница

Svijet

Srbin koji je upucan u glavu u Diseldorfu skinut sa aparata

Protiv njega će biti podnesena krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.

