Bio u bijegu: Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Budvi

Crnogorska policija uhapsila je muškarca čiji su inicijali M.P. osumnjičenog da je sinoć u Budvi pucao na drugu osobu, nakon čega se dao u bjekstvo, saopštila je jutros Uprava policije.
Odjeljenju bezbjednosti Kotor sinoć je lice prijavilo da je na njega pucano iz vatrenog oružja kod tvrđave Mogren u Budvi, nakon čega je napadač pobjegao u pravcu Podgorice.
Prilikom pucnjave oštećeni nije povrijeđen.
Osumnjičeni je uhapšen u ranim jutarnjim časovima i u zakonskom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.
Protiv njega će biti podnesena krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.
