Nevjerovatni događaji potresaju 3 dalmatinska grada: Trojica muškaraca pod istragom, evo šta se dogodilo!

Izvor:

Slobodna Dalmacija

23.12.2025

17:51

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave Šibensko-kninske, u saradnji sa kolegama iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, sproveli su krivičnu istragu nad trojicom muškaraca osumnjičenih za tri krivična djela prevare.

Riječ je o 47-godišnjem hrvatskom državljaninu i 44-godišnjem i 50-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine.

Prema saopštenju policije, 19. decembra, 47-godišnji muškarac je pozvao 79-godišnju ženu iz Drniša, lažno se predstavljajući kao policajac. Tvrdio je da su ženi naudili bankarski službenici i da treba da podigne sav novac i preda ga policajcima u civilu. U tu svrhu, angažovao je dva saučesnika da dođu i pokupe novac. Kada je žena tražila lične karte, počinioci su pobjegli. Sljedećeg dana, 44-godišnjak je ponovo pokušao da je prevari, ali je policija intervenisala i uhapsila dvojicu osumnjičenih na njihovom kućnom pragu, piše Slobodna Dalmacija.

Isti 47-godišnjak je istog dana pozvao 80-godišnju ženu iz šireg područja Šibenika, ubeđujući je da podigne sav novac sa svog računa. Novac je predala dvojici saučesnika u blizini svoje kuće.

Policija takođe sumnja da su osumnjičeni od 2. do 6. oktobra obmanuli 77-godišnju ženu iz Ploča. Lažno su se predstavili kao policajci koji istražuju prevaru bankarskih službenika, a 6. oktobra su dva saučesnika došla da pokupe novac i odnijela ga.

Dvojica osumnjičenih predata su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, a nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku podneta je krivična prijava. Za 47-godišnjakom je raspisana potraga.

Policija upozorava starije osobe da budu oprezne i da ne daju lične i bankovne podatke strancima. Ukoliko neko zatraži informacije telefonom ili posetom vašoj kućnoj adresi, odmah treba da kontaktirate svoju banku i policiju. Policijski službenici i bankarski službenici nikada neće tražiti da provjere stanje na vašem računu ili da obave hitne transakcije telefonom.

