Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

Osramoćeni britanski kraljevski princ Endru dobrovoljno je predao dozvolu za oružje nakon što ga je posjetila Metropolitanska policija u njegovoj rezidenciji.

Posjeta policije dolazi prije preseljenja princa Endrua dok je boravio u rezidenciji Rojal Lodž u Vindzoru.

''U srijedu, 19. novembra, policajci iz jedinice Metropolitanske policije za izdavanje dozvola za vatreno oružje prisustvovali su obraćanju u Vindzoru kako bi zamolili muškarca u šezdesetim godinama da dobrovoljno preda dozvolu za oružje i sačmaricu“, saopštila je policija.

Policija je saopštila da je dozvola predata, ali nije dala detalje.

Očekuje se da će se Endru preseliti u Norfok u novoj godini nakon što su mu oduzete titule zbog veza sa pokojnim pedofilskim finansijerom Džefrijem Epštajnom.

Bivši princ će se preseliti na neotkriveno imanje na imanju Sandringem, koje je u privatnom vlasništvu njegovog brata, kralja Čarlsa III.

U oktobru je Bakingemska palata saopštila da će se preseljenje dogoditi ''što je prije moguće i što je izvodljivije“.

Endruov odnos sa Epštajnom ponovo je pod lupom prošle nedjelje nakon što je američka vlada objavila fotografiju njega kako leži u krilu žene kao dio Epštajnovog dosijea, prenosi Kliks.