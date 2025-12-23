Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

Izvor:
23.12.2025
Osramoćeni britanski kraljevski princ Endru dobrovoljno je predao dozvolu za oružje nakon što ga je posjetila Metropolitanska policija u njegovoj rezidenciji.
Posjeta policije dolazi prije preseljenja princa Endrua dok je boravio u rezidenciji Rojal Lodž u Vindzoru.
''U srijedu, 19. novembra, policajci iz jedinice Metropolitanske policije za izdavanje dozvola za vatreno oružje prisustvovali su obraćanju u Vindzoru kako bi zamolili muškarca u šezdesetim godinama da dobrovoljno preda dozvolu za oružje i sačmaricu“, saopštila je policija.
"Ne mogu više ovo da podnesem": Princ saznao da je sve procurilo u javnost
Policija je saopštila da je dozvola predata, ali nije dala detalje.
Očekuje se da će se Endru preseliti u Norfok u novoj godini nakon što su mu oduzete titule zbog veza sa pokojnim pedofilskim finansijerom Džefrijem Epštajnom.
Bivši princ će se preseliti na neotkriveno imanje na imanju Sandringem, koje je u privatnom vlasništvu njegovog brata, kralja Čarlsa III.
Demokrate u odboru Predstavničkog doma pozvale bivšeg princa Endrua da svjedoči
U oktobru je Bakingemska palata saopštila da će se preseljenje dogoditi ''što je prije moguće i što je izvodljivije“.
Endruov odnos sa Epštajnom ponovo je pod lupom prošle nedjelje nakon što je američka vlada objavila fotografiju njega kako leži u krilu žene kao dio Epštajnovog dosijea, prenosi Kliks.
