Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

Izvor:

Kliks

23.12.2025

17:45

Komentari:

0
Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

Osramoćeni britanski kraljevski princ Endru dobrovoljno je predao dozvolu za oružje nakon što ga je posjetila Metropolitanska policija u njegovoj rezidenciji.

Posjeta policije dolazi prije preseljenja princa Endrua dok je boravio u rezidenciji Rojal Lodž u Vindzoru.

''U srijedu, 19. novembra, policajci iz jedinice Metropolitanske policije za izdavanje dozvola za vatreno oružje prisustvovali su obraćanju u Vindzoru kako bi zamolili muškarca u šezdesetim godinama da dobrovoljno preda dozvolu za oružje i sačmaricu“, saopštila je policija.

princ endru

Svijet

"Ne mogu više ovo da podnesem": Princ saznao da je sve procurilo u javnost

Policija je saopštila da je dozvola predata, ali nije dala detalje.

Očekuje se da će se Endru preseliti u Norfok u novoj godini nakon što su mu oduzete titule zbog veza sa pokojnim pedofilskim finansijerom Džefrijem Epštajnom.

Bivši princ će se preseliti na neotkriveno imanje na imanju Sandringem, koje je u privatnom vlasništvu njegovog brata, kralja Čarlsa III.

princ endru

Svijet

Demokrate u odboru Predstavničkog doma pozvale bivšeg princa Endrua da svjedoči

U oktobru je Bakingemska palata saopštila da će se preseljenje dogoditi ''što je prije moguće i što je izvodljivije“.

Endruov odnos sa Epštajnom ponovo je pod lupom prošle nedjelje nakon što je američka vlada objavila fotografiju njega kako leži u krilu žene kao dio Epštajnovog dosijea, prenosi Kliks.

