Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

01.12.2025

22:55

Национална гарда
Foto: Tanjug/AP/Rahmat Gul

Teško ranjeni pripadnik Nacionalne garde Endru Volf (24), koga je prošle nedjelje u blizini Bijele kuće upucao naoružani napadač, pokazao je medicinskom osoblju podignuti palac kada su ga pitali da li ih čuje, i mrdao je prstima na nogama kao odgovor, izjavio je danas guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisi.

Morisi je rekao da je Volf, jedan od dvojice pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije koji su upucani u srijedu u blizini Bijele kuće u Vašingtonu, i dalje u teškom stanju, prenosi Rojters.

"Endru se i dalje bori za život", rekao je Morisi na konferenciji za novinare.

Sara Bekstrom (20), druga pripadnica Nacionalne garde Zapadne Virdžinije koja je upucana u istom incidentu, preminula je u četvrtak, 27. novembra.

Ministarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem izjavila je u nedjelju da je osumnjičeni za pucnjavu, avganistanski državljanin Rahmanulah Lakanval (29), radikalizovan nakon što su se on i njegova porodica preselili u SAD 2021. godine.

Istražioci su ranije saopštili da je Lakanval pucao u dvoje gardista iz revolvera kalibra 357 Magnum, prije nego što su ga pogodili američki vojnici.

