Klizište potopilo usidrene brodove, najmanje 12 ljudi poginulo, 50 nestalo

Izvor:

Agencije

02.12.2025

07:51

Клизиште потопило усидрене бродове, најмање 12 људи погинуло, 50 нестало
Foto: Pixabay

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a oko 50 se još uvijek vodi kao nestalo nakon što je klizište potopilo dva broda usidrena u riječnoj luci u peruanskoj amazonskoj prašumi, javljaju lokalni mediji, prenosi Bi-Bi-Si.

Klizište je potopilo trajekt i ozbiljno oštetilo drugi putnički brod na kojem su se nalazile desetine ljudi, navodi se u policijskom izvještaju koji je prenijela novinska agencija Andina.

Do nesreće je došlo u ponedjeljak oko pet časova po lokalnom vremenu u momentu kada je trebalo da se putnici iskrcaju u Ipariji, u centralnom regionu Ukajali.

Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu dok nacionalna policija i peruanska mornarica tragaju za preživjelima. Strahuje se da među nestalima ima i djece.

Klizište je izazvano erozijom obale rijeke Ukajali - izvora Amazona - saopštio je Nacionalni centar za vanredne operacije zemlje na mreži Iks.

Spasilačke operacije su otežane zbog jakih riječnih struja, objasnio je zvaničnik mornarice.

Kako su mediji objavili, oko 50 ljudi bilo je na jednom od brodova.

Među putnicima su bili djeca, nastavnici i ljekari, objavila je novinska agencija Rojters, pozivajući se na Andinu.

Vlasti sarađuju sa porodicama okupljenim na mjestu katastrofe kako bi pokušale da utvrde tačan broj nestalih.

Tagovi:

Peru

klizište

