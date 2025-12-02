Ministarstvo rata SAD prekinulo je kontakt sa njemačkim Ministarstvom odbrane, naročito kada se radi o pitanju situacije u Ukrajini, izjavio je njemački general-potpukovnik Kristijan Frojding za magazin "Atlantik".

Frojding, koji je ranije bio zadužen za pitanja koja se tiču Ukrajine u Ministarstvu odbrane i mogao je da neprestano komunicira sa zvaničnicima Pentagona, rekao je da je komunikacija nedavno prekinuta.

Njemački general, koji je trenutno na funkciji prvog komandanta njemačke vojske, naglasio je da administracija predsjednika SAD Donalda Trampa nije obavijestila Berlin o obustavi isporuke oružja Kijevu i da je morao da kontaktira Ambasadu Njemačke u Vašingtonu kako bi dobio informacije u vezi s tim pitanjem.

TASS podsjeća da je državni sekretar SAD Marko Rubio ranije rekao njemačkom ministru spoljnih poslova Johanu Vadefulu da Vašington želi da se što prije završi sukob u Ukrajini i uspostavi trajni mir.