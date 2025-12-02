Vitkof stigao u Moskvu, evo kada se sastaje sa Putinom

Izvor:
Agencije
02.12.2025
12:36
Komentari:0
Predsjednik Rusije Vladimir Putin primiće specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stivena Vitkofa nakon 15 sati, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Sastanku će sa američke strane prisustvovati i zet američkog predsjednika Džared Kušner i prevodilac.
"Na sastanku nikog drugog u američkoj delegaciji neće biti", dodao je Peskov.
On je istakao da će razgovori Putina i Vitkofa trajati onoliko koliko bude potrebno.
Putin's special envoy Kirill Dmitriev arrives at Moscow's Vnukovo-2 airport to meet Witkoff #Russia #Ukraine @kadmitriev pic.twitter.com/UrdQ4pPiOa— Russian Market (@runews) December 2, 2025
Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dimitrijev, stigao je na aerodrom Vnukovo-2 gdje je dočekao američku delegaciju ispred aviona.
Dmitriev i Uitkoff vыehali iz Vnukovo. Na video — kortež, gde oni, predpoložitelьno, nahodяtsя pic.twitter.com/6Wtbpv4FN8— RIA Novosti (@rianru) December 2, 2025
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Svijet
7 h0
Najnovije
Najčitanije
15
33
15
31
15
29
15
28
15
27
Trenutno na programu