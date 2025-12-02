Vitkof stigao u Moskvu, evo kada se sastaje sa Putinom

Predsjednik Rusije Vladimir Putin primiće specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stivena Vitkofa nakon 15 sati, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Sastanku će sa američke strane prisustvovati i zet američkog predsjednika Džared Kušner i prevodilac.

"Na sastanku nikog drugog u američkoj delegaciji neće biti", dodao je Peskov.

On je istakao da će razgovori Putina i Vitkofa trajati onoliko koliko bude potrebno.

Vitkofa stigao u Moskvu

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dimitrijev, stigao je na aerodrom Vnukovo-2 gdje je dočekao američku delegaciju ispred aviona.