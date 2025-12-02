Zatvorenik pokušao samoubistvo u ćeliji, a kada je prebačen u bolnicu iskoristio priliku za bijeg

Timoti Šejn (52) posljednji put je viđen bos, u bolničkoj spavaćici, kako trči preko parkinga jedne bolnice u Atlanti.

Vjeruje se da sada posjeduje vatreno oružje i predstavlja opasnost po okolinu, saopštili su šerifovi zamjenici.

Zvaničnici u Džordžiji pokrenuli su potragu na nivou cijele države nakon što je jedan zatvorenik pobjegao iz pritvora, prenosi Pipl.

Prema navodima kancelarije šerifa okruga Rokdejl, Šejn je 30. novembra oko 20 časova prebačen iz zatvora okruga Rokdejl u bolnicu Grejdi Memorijal u Atlanti radi pregleda, nakon što je pokušao da izvrši samoubistvo.

Zatvorenik je potom pobjegao iz bolnice nešto poslije 1 sat poslije ponoći 1. decembra, i uspio je da ukrade SUV koji je bio parkiran ispred bolnice.

Jail Inmate Attempted Suicide, Then Was Rushed to the Hospital — Where He Allegedly Escaped https://t.co/ATOyUJyMrP — People (@people) December 1, 2025

Šejn, koji se može vidjeti bos u bolničkoj spavaćici na fotografiji koju je objavila policija, zatim je učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Nakon što je sletio s puta i udario automobil, izašao je iz vozila i pobjegao pješice, vjerovatno sa pištoljem za koji je vlasnik vozila prijavio da je ukraden iz automobila.

Vlasti sada tragaju za Šejnom na području okruga Rokdejl i svih susjednih okruga. Prema zatvorskim evidencijama koje je dobio magazin Pipl, on je uhapšen 24. novembra. Ti zapisi navode da su Šejnova krivična djela počinjena dan prije njegovog hapšenja.

Svijet Vlada pomilovala više od 3.000 zatvorenika

Najprije je zaustavljen zbog nasilne vožnje, pokazuju evidencije, a zatim mu je, nakon pretresa vozila, pripisan čitav niz drugih krivičnih djela.

Ta djela uključuju posjedovanje metamfetamina i posjedovanje vatrenog oružja ili noža tokom izvršenja ili pokušaja izvršenja određenih krivičnih djela, kao i posjedovanje vatrenog oružja kao lice ranije osuđeno za krivično djelo.

Svijet Uhapšen treći zatvorenik koji je greškom pušten iz zatvora

Zapisi pokazuju da je u to vrijeme takođe optužen za krivično djelo bjekstva i pokušaja bjekstva od policajca zbog navodno neuspješnog pokušaja bjekstva.

"Zatvorenik Šejn ima istoriju bjekstva, uz optužbe za krivična djela vezana za drogu i oružje. Treba ga smatrati naoružanim i opasnim“, navodi se u saopštenju policije.

"Naša agencija, zajedno sa drugim agencijama za pomoć, ima više jedinica u tom području koje tragaju za zatvorenikom Šejnom.“

Šejn je bijelac visok 170 centimetara, prema zatvorskim evidencijama.

(Telegraf.rs)