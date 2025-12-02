Putin: Rusija se uspješno nosi sa spoljnim pritiskom na svoju ekonomiju

Turbulentnost u savremenom svijetu izazvana je nekonkurentnim metodama borbe nekih zapadnih zemalja, saopštio je ruski predsjednik Vladimir Putin na investicionom forumu VTB-a "Rusija zove!".

- Savremeni svijet karakteriše visoka turbulencija, koja je u velikoj mjeri uzrokovana nekonkurentnim metodama sa strane nekih zapadnih zemalja - rekao je on.

Prema riječima Putina, Zapadne zemlje žele da uklone konkurente i sačuvaju svoje nekadašnje privilegije i monopol koji im izmiče.

Po njegovim riječima, Zapadu ne uspijeva da upravlja svjetskom ekonomijom pomoću sankcija.

Kako je istakao, apsolutna većina zemalja svijeta nastrojena je pragmatično, Rusija će sa njima sarađivati.

- Što se tiče Rusije, ona svakako osjeća spoljni pritisak. Međutim, naša zemlja i naša ekonomija se uspješno nose sa ovim izazovima - rekao je Putin.