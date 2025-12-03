Atentat na predsjedničkog kandidata, napadači ispalili 3 metka!

Predsednički kandidat peruanske stranke Narodna sloboda (Libertad Popular) Rafael Belaunde Ljosa preživio je atentat nakon što je u utorak ujutro napadnut vatrenim oružjem dok se kretao vozilom kroz distrikt Sero Azul, južno od Lime, saopštio je portparol njegove stranke.

Na vozilo u kojem se nalazio Belaunde ispaljena su tri metka, koji su pogodili prednje staklo, što se vidi na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama.

Takođe, na slikama je Belaunde sa tragovima krvi na glavi i košulji, prenosi RTVE. Policija je na licu mjesta pronašla više čaura, za koje se sumnja da potiču od napadača.

Belaunde, kandidat desnog centra i jedan od 39 pretendenata za predsjedničke izbore zakazane za 12. april 2026, izjavio je da napad odražava "ozbiljno stanje nesigurnosti" u kojem se zemlja nalazi.

"Ne smijemo da prihvatimo da budemo žrtve. Građani moraju da se organizuju i brane. Ne smijemo da normalizujemo ovu situaciju", poručio je on nakon napada.

Osnivač "Narodne slobode" i bivši premijer Pedro Katerijano potvrdio je incident i ocjenio da je riječ o "lošem početku kampanje".

Napad je osudio i direktor Nacionalne kancelarije za izborne procese Pjero Korveto, koji je pozvao političke aktere da odbace nasilje tokom kampanje.

Prema izjavama šefa Nacionalne policije Oskara Arrola, Belaunde je u trenutku napada obilazio svoje imanje u provinciji Kanjete kada se pored automobila zaustavio motocikl, sa kojeg su napadači otvorili vatru.

Belaunde je potvrdio policiji da ranije nije primao prijetnje. Policija je saopštila da je aktivirala operaciju "Plan Cerco" radi hapšenja počinilaca i da u pucnjavi nije bilo povređenih.

Incident se dogodio u trenutku dok je kriminalitet, naročito djelovanje organizovanih bandi i iznude, jedno od ključnih pitanja uoči izbora, nakon serije nasilnih napada u različitim dijelovima zemlje.

Prošlog petka, advokat Persi Ipanake, koji je bio kandidat za poslanika levičarske stranke Zajedno za Peru (JP), ubijen je u gradu Pjura na sjeveru zemlje, samo nekoliko sati prije unutarstranačkih izbora na kojima bi se definisali predstavnici svake političke organizacije.