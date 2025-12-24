Koliko danas vrijedi čuvena Nokia 3310

Sjećate li ga se? Onog neuništivog "cigla" telefona u torbi i baterije koja je trajala čitavu nedjelju? Nokia 3310 je za mnoge čista nostalgija.

Ako je još uvijek imate - nemojte je bacati. Vaš "antikvitet" bi danas mogao da vrijedi iznenađujuće mnogo novca.

Ko god je imao Nokiu početkom dvijehiljaditih (a ko nije?), pamti koliko je život tada bio jednostavniji.

Mali, zabavni tasteri, simpatičan ekran koji nije mogao da pukne i najvažnije, kada nekoga pozovete, on se zaista javi. Nokia 3310 je bila toliko mala da ste je bez problema nosili svuda sa sobom.

Nokia 3310 - telefon koji je obilježio epohu

U februaru 2000. godine Nokia je lansirala ovaj legendarni model. Nokia 3310 nije bila samo "običan" telefon.

Godinu dana ranije pojavio se Blek Beri, namijenjen onima koji su i vikendom gledali u ekran. Vlasnici Nokie su, sa druge strane, bili zadovoljni jednostavnim i izuzetno pouzdanim telefonom.

Zašto je danas ponovo popularna

Zanimljivo je da su, četvrt vijeka kasnije, ovi telefoni ponovo u modi.

ako sve više ljudi traži "digitalni detoks", raste potražnja za jednostavnim uređajima. Ako vam Nokia 3310 skuplja prašinu u fioci – provjerite koliko možete da dobijete za nju.

Budimo realni - nećete se obogatiti. Ali za jedan stari telefon, iznosi mogu biti iznenađujući, naročito kada se zna da su proizvedeni u ogromnim količinama.

Nekorišćen primjerak, sa netaknutim fabričkim pečatom, može na aukcijskim sajtovima poput iBeja da se proda za 200, 500 evra, pa i više.

U decembru 2025. jedan takav telefon bio je oglašen za više od 1.700 evra. Da, dobro ste pročitali. Uređaj nikada nije otpakovan i još uvijek ima fabrička podešavanja.

Polovna, ali ispravna

Ako imate Nokiu 3310 koja radi i lijepo izgleda, možete da očekujete cijenu između 20 i 40 evra. Trenutno se na Kataviki mogu naći primjerci za oko 25 evra, ali i jedan za čak 70 evra.

Ako ste od onih koji čuvaju ambalažu, imate razloga za radost. Nokia 3310 sa originalnom kutijom, uputstvima i punjačem može da dostigne 80 do 100 evra kod kolekcionara.

Refabrikovani modeli se danas onlajn prodaju i za oko 109 evra.

Zašto je prodati - ili zadržati

Kolekcionari obožavaju 3310 zbog njenog kultnog statusa. Sa druge strane, mladi je otkrivaju kao "dumbfon" telefon bez društvenih mreža, idealan za odmor ili bijeg od konstantnih notifikacija. Možete da zovete i šaljete poruke, ali ne i da gledate Instagram storije.

Ipak, nije svaka Nokia zlata vrijedna. Cijena zavisi od nekoliko faktora. Najprije stanje baterije, ako je baterija naduvena ili curi, vrijednost drastično opada. Ako je telefon otključan vrijedi više jer modeli koji rade na svim mrežama su traženiji. Takođe, puno zavisi od stanja ekrana, ogrebotine na plastičnom ekranu značajno obaraju cijenu.

Ako imate staru Nokiu koja više ne radi, odnesite je u reciklažni centar. Sadrži vrijedne materijale koji mogu ponovo da se iskoriste. Možda nećete zaraditi, ali ćete učiniti nešto dobro za životnu sredinu – i osloboditi se viška stvari u kući, piše "Blic".