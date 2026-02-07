Preminuo Miro Vuksanović

Izvor:
SRNA
07.02.2026
15:32
Akademik Miro Vuksanović preminuo je u 82. godini u Novom Sadu, saopšteno je iz Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Iz SANU navode da je Vuksanović preminuo juče, te ističu da je njegov odlazak veliki gubitak za Akademiju i za srpsku književnost i kulturu.
Podsjećaju da je Vuksanović bio jedan od najistaknutijih srpskih književnika i da je dao nemjerljiv doprinos srpskoj kulturi koji se ogleda u plodnom uredničkom radu i pokretanju značajnih edicija, kao i u razvoju bibliotekarstva u Srbiji.
Vuksanović je kao profesor srpskog jezika radio u školi u Somboru, gdje je bio i upravnik gradske biblioteke čiji je fond tada uvećan za 100.000 knjiga, a pokrenuo je i izdavačku djelatnost.
U Biblioteci Matice srpske bio je upravnik od 1988. do penzionisanja 2014. godine, kada je izabran za predsjednika Upravnog odbora ove ustanove u kojoj je pokrenuo i bio urednik nekoliko serija knjiga, od kojih je posebno značajan višetomni katalog zbirke starih srpskih knjiga i legata.
Vuksanovićev upravnički rad u najstarijoj srpskoj biblioteci od nacionalnog značaja ilustruje činjenica da je njen elektronski katalog, budući da ima milionski broj zapisa, osnova Virtuelne biblioteke Srbije, da ima veliku digitalnu biblioteku i sređen sistem zaštite kulturnih dobara, naglašavaju iz SANU.
Bio je i član Upravnog odbora Matice srpske od 1988. do 2008. i njen potpredsjednik od 2004. do 2008. godine.
Za dopisnog člana SANU izabran je 2009, a za redovnog 2015. godine, dok je upravnik Biblioteke SANu postao 2011. godine.
Dužnost predsjednika Upravnog odbora Andrićeve zadužbine obavljao je od 2016. do 2025. godine, a bio je i član Upravnog odbora Zadužbine Miloša Crnjanskog, potpredsjednik Vukove zadužbine i član Nacionalnog savjeta za kulturu.
Vuksanović je u srpskoj književnosti ostavio bogat opus, a izdvajaju se njegove knjige "Kletva Peka Perkova", "Semolj gora", "Semolj zemlja", "Semolj ljudi" i "Otvsjudu".
Za književni rad dobio je mnoga priznanja, među kojima su nagrada "Laza Kostić" za pripovjednu prozu, NIN-ova nagrada za najbolji roman i nagrada "Meša Selimović" za najbolju knjigu na srpskom jeziku.
Ove tri prestižne nagrade dobio je 2005. godine, a godinu ranije dodijeljena mu je Vukova nagrada za naročite rezultate u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Srbiji.
