Preminuo Miro Vuksanović

Akademik Miro Vuksanović preminuo je u 82. godini u Novom Sadu, saopšteno je iz Srpske akademije nauka i umjetnosti.

Iz SANU navode da je Vuksanović preminuo juče, te ističu da je njegov odlazak veliki gubitak za Akademiju i za srpsku književnost i kulturu.

Podsjećaju da je Vuksanović bio jedan od najistaknutijih srpskih književnika i da je dao nemjerljiv doprinos srpskoj kulturi koji se ogleda u plodnom uredničkom radu i pokretanju značajnih edicija, kao i u razvoju bibliotekarstva u Srbiji.

Vuksanović je kao profesor srpskog jezika radio u školi u Somboru, gdje je bio i upravnik gradske biblioteke čiji je fond tada uvećan za 100.000 knjiga, a pokrenuo je i izdavačku djelatnost.

U Biblioteci Matice srpske bio je upravnik od 1988. do penzionisanja 2014. godine, kada je izabran za predsjednika Upravnog odbora ove ustanove u kojoj je pokrenuo i bio urednik nekoliko serija knjiga, od kojih je posebno značajan višetomni katalog zbirke starih srpskih knjiga i legata.

Vuksanovićev upravnički rad u najstarijoj srpskoj biblioteci od nacionalnog značaja ilustruje činjenica da je njen elektronski katalog, budući da ima milionski broj zapisa, osnova Virtuelne biblioteke Srbije, da ima veliku digitalnu biblioteku i sređen sistem zaštite kulturnih dobara, naglašavaju iz SANU.

Bio je i član Upravnog odbora Matice srpske od 1988. do 2008. i njen potpredsjednik od 2004. do 2008. godine.

Za dopisnog člana SANU izabran je 2009, a za redovnog 2015. godine, dok je upravnik Biblioteke SANu postao 2011. godine.

Dužnost predsjednika Upravnog odbora Andrićeve zadužbine obavljao je od 2016. do 2025. godine, a bio je i član Upravnog odbora Zadužbine Miloša Crnjanskog, potpredsjednik Vukove zadužbine i član Nacionalnog savjeta za kulturu.

Vuksanović je u srpskoj književnosti ostavio bogat opus, a izdvajaju se njegove knjige "Kletva Peka Perkova", "Semolj gora", "Semolj zemlja", "Semolj ljudi" i "Otvsjudu".

Za književni rad dobio je mnoga priznanja, među kojima su nagrada "Laza Kostić" za pripovjednu prozu, NIN-ova nagrada za najbolji roman i nagrada "Meša Selimović" za najbolju knjigu na srpskom jeziku.

Ove tri prestižne nagrade dobio je 2005. godine, a godinu ranije dodijeljena mu je Vukova nagrada za naročite rezultate u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Srbiji.