Čajevi koji prirodno snižavaju nivo šećera u krvi

Iz tog razloga se često preporučuju ljudima koji pate od dijabetesa ili imaju povećan rizik od njegovog razvoja. U nastavku predstavljamo pregled čajeva čije dejstvo potvrđuju naučna istraživanja.

Zeleni čaj, koji čini 38 procenata tržišta čaja u velikim i srednjim prodavnicama, bogat je katehinima. Prema studiji objavljenoj 2023. godine u časopisu Nutrition Research, ova jedinjenja poboljšavaju osjetljivost na insulin i olakšavaju transport glukoze u ćelije, što sve doprinosi snižavanju nivoa šećera u krvi.

Kao i zeleni čaj, crni čaj takođe sadrži katehine. Čaj od hibiskusa, koji se pravi od sušenih latica, poznat je po svojim antiinflamatornim svojstvima i takođe poboljšava osjetljivost na insulin, prema studiji iz 2011. godine objavljenoj u časopisu Journal of Medicinal Food. Studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Journal of Diabetes Research otkrila je da pijenje čaja od cimeta takođe može pomoći u snižavanju nivoa šećera u krvi.

Studija objavljena 2019. godine u časopisu Nutrients pokazala je da čaj od kurkume, pored snižavanja šećera, doprinosi i smanjenju nivoa masti u krvi.

Efekti ovih čajeva mogu biti posebno korisni za osobe sa dijabetesom. Studija objavljena 2013. godine u časopisu „Diabetes & Metabolism Journal“ otkrila je da konzumiranje zelenog čaja može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Crni čaj ima sličan efekat, prema studiji iz 2017. godine objavljenoj u časopisu „Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition“.

Još jedna studija, objavljena 2018. godine u časopisu Phytotherapy Research, otkrila je da čaj od matičnjaka može pomoći u snižavanju nivoa određenog molekula karakterističnog za ljude sa dijabetesom tipa 2. Konačno, prema studiji objavljenoj u oktobru 2025. godine u Clinical and Experimental Dental Research, antioksidanti u čaju od đumbira ne samo da pomažu u snižavanju šećera u krvi, već mogu djelovati i na snižavanje nivoa istog molekula.

