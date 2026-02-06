Logo
Otkrijte koja sobna biljka odgovara vašoj ličnosti uz pomoć ovog kratkog kviza

06.02.2026

14:31

Откријте која собна биљка одговара вашој личности уз помоћ овог кратког квиза
Foto: Unsplash

Jedan od pet vlasnika sobnih biljaka priznaje da redovno ćaska sa svojim kućnim biljkama dok obavlja svakodnevne poslove, pokazuje nova studija sprovedena na 2.000 odraslih ispitanika.

Ali s kojom biljkom bi zapravo trebalo da se sprijateljite? Odgovarajući na šest zabavnih pitanja, bićete upareni sa savršenom sobnom biljkom koja odgovara vašem temperamentu.

Studija je pokazala da za mnoge to nisu samo jednostrani razgovori. Čak 42 odsto onih koji se povjeravaju svom zelenilu vjeruju da njihove biljke „razumiju“ ono što im se govori. Još veća grupa – 62 odsto ispitanika koji razgovaraju sa svojim saksijskim prijateljima – smatra da im ti razgovori pružaju osjećaj bijega od haosa svakodnevnog života.

Šta je istraživanje pokazalo

Najčešće teme razgovora uključuju komentare o tome koliko dobro biljke rastu, koliko „žedno“ izgledaju i razne komplimente. Istraživanje je pokazalo i da 19 odsto onih koji komuniciraju sa svojim zelenim cimerima pjeva biljkama ili im pušta muziku.

Ipak, 68 odsto ispitanika svoje razgovore sa biljkama zadržava za sebe, dok 25 odsto onih koji žive s drugima navodi da i njihovi prijatelji ili članovi porodice takođe razgovaraju sa biljkama.

Za 21 odsto vlasnika biljaka, ćaskanje sa zelenim ljubimcima predstavlja dobar način za ublažavanje stresa, dok je 17 odsto to uvrstilo u svoju svakodnevnu rutinu opuštanja. Kada je riječ o temama, 26 odsto voli da razgovara o vremenu ili suncu, dok 22 odsto pored biljaka izgovara nasumične misli i ideje.

Biljke "imaju uši"

Monik Kemperman iz Fondacije za biljke i cvijeće istakla je da „uho koje sluša ne mora uvijek pripadati čovjeku“.

“Popularnost razgovora sa biljkama započeo je tadašnji princ Čarls još osamdesetih godina, koji je u tom smislu bio daleko ispred svog vremena”, rekla je Kemperman.

Dodala je i da vam sobna biljka nikada neće reći da je ono što ste podijelili čudno ili pogrešno.

“Ponekad samo izgovaranje stvari naglas pomaže da ih lakše obradimo, pa zašto ne biste pokušali”, zaključila je ona, prenosi Magazin.politika.rs.

