Kako najlakše ukloniti neprijatan miris iz obuće?

Neprijatni mirisi u obući su problem koji muče mnoge, a posebno one koji se redovno bave sportom. Kombinacija znoja i bakterija često stvara neprijatne mirise koji mogu biti neprijatni i otežati svakodnevno korištenje obuće.

Jedan neočekivan, ali izuzetno efikasan trik je korištenje pijeska za mačke. Iako zvuči neobično, pijesak za mačke pokazuje odlične rezultate u uklanjanju mirisa. Razlog je u tome što je većina pijeska napravljena od materijala koji vrlo dobro upijaju vlagu, poput gline ili silika gela, što pomaže da se zadrže mirisi i spriječi nakupljanje vlage u obući. Fudbalerske kopačke, patike i regularne cipele često zadržavaju znoj i vlagu, posebno tokom hladnijih mjeseci.

Pravilno sušenje obuće ključno je za sprečavanje razvoja bakterija. Pored pijeska za mačke, odličan metod su i vrećice čaja. Jednostavno ih stavite u obuću i ostavite dok ih ponovo ne obujete. Vrećice čaja imaju prirodna antibakterijska svojstva i mogu efikasno upiti vlagu i neprijatne mirise.