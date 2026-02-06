Logo
Large banner

Kako najlakše ukloniti neprijatan miris iz obuće?

Izvor:

Krstarica

06.02.2026

11:19

Komentari:

0
Како најлакше уклонити непријатан мирис из обуће?

Neprijatni mirisi u obući su problem koji muče mnoge, a posebno one koji se redovno bave sportom. Kombinacija znoja i bakterija često stvara neprijatne mirise koji mogu biti neprijatni i otežati svakodnevno korištenje obuće.

Jedan neočekivan, ali izuzetno efikasan trik je korištenje pijeska za mačke. Iako zvuči neobično, pijesak za mačke pokazuje odlične rezultate u uklanjanju mirisa. Razlog je u tome što je većina pijeska napravljena od materijala koji vrlo dobro upijaju vlagu, poput gline ili silika gela, što pomaže da se zadrže mirisi i spriječi nakupljanje vlage u obući. Fudbalerske kopačke, patike i regularne cipele često zadržavaju znoj i vlagu, posebno tokom hladnijih mjeseci.

ЦИК БИХ-25122025

Republika Srpska

Danas dostavljanje izbornog materijala za ponovljene izbore

Pravilno sušenje obuće ključno je za sprečavanje razvoja bakterija. Pored pijeska za mačke, odličan metod su i vrećice čaja. Jednostavno ih stavite u obuću i ostavite dok ih ponovo ne obujete. Vrećice čaja imaju prirodna antibakterijska svojstva i mogu efikasno upiti vlagu i neprijatne mirise.

Podijeli:

Tagovi:

obuća

neprijatan miris

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ако имате висок притисак будите опрезни са овим намирницама

Savjeti

Ako imate visok pritisak budite oprezni sa ovim namirnicama

2 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

SZO otkriva: Trećina slučajeva raka može biti spriječena, evo na koji način

2 h

0
Како до пензије без радне књижице?

Društvo

Kako do penzije bez radne knjižice?

2 h

0
Трговина-новац

Svijet

Nastavljen pad cijena hrane

3 h

0

Više iz rubrike

Ако имате висок притисак будите опрезни са овим намирницама

Savjeti

Ako imate visok pritisak budite oprezni sa ovim namirnicama

2 h

0
Ево како да препознате право маслиново уље

Savjeti

Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje

4 h

0
Тава

Savjeti

Kako ukloniti mrlje sa tave: Potrebna vam je uobičajena namirnica koju već imate u kući

1 d

0
Зашто све више људи оставља пластичне флаше на балконима?

Savjeti

Zašto sve više ljudi ostavlja plastične flaše na balkonima?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner