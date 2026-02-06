Logo
Kefir dijetu crijeva obožavaju, a drži se samo nedjelju dana

06.02.2026

14:13

Kefir dijeta je jedan od najboljih izbora kada je tijelu potreban odmor i prirodno čišćenje. Mnogi je biraju nakon praznika, kada žele da se riješe viška kilograma i vrate osjećaj lakoće, a dijeta zasnovana na kefiru pokazala se kao jedno od najjednostavnijih rješenja.

Ovaj napitak, koji se pravi od kravljeg ili kozjeg mlijeka, poznat je po brojnim blagotvornim efektima na cjelokupno zdravlje organizma. Osim što je odličan izvor proteina i vitamina B12, kefir je i snažan saveznik u očuvanju zdravlja kostiju i poboljšanju funkcije crijeva.

Za samo sedam dana, uz pravilno uključivanje kefira u ishranu, moguće je izgubiti višak kilograma. Naravno, rezultati ne dolaze sami od sebe – važno je što više se kretati, jer je fizička aktivnost osnova svake dijete. Ipak, ova relativno stroga dijeta može biti dobar izbor za one koji su odlučni da promijene svoje navike i pročiste organizam.

Kako funkcioniše dijeta na bazi kefira?

Iako može zvučati zahtjevno, u praksi je prilično jednostavna. Tokom jedne nedjelje, pored kefira, u ishranu se uključuje još jedan ili dva niskokalorična proizvoda. To mogu biti krastavci i zeleniš, krompir ili voće.

Dnevna ishrana treba da sadrži oko 1.500 mililitara kefira i do 400 grama dodatnog proizvoda. Pri tome, masnoća kefira ne bi trebalo da bude veća od jedan odsto.

Obroci se konzumiraju šest puta dnevno, a posljednji najmanje dva sata prije spavanja. Tokom trajanja dijete preporučuje se izbjegavanje kafe, šećera, soli i crnog čaja. Voda i biljni čajevi mogu se konzumirati bez ograničenja.

