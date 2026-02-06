Horor: Pronađeno tijelo muškarca u napuštenoj kući

Tijelo muškarca pronađeno je danas u popodnevnim časovima u objektu na Banovom brdu, saznaje "Telegraf.rs".

Tijelo je otkriveno u napuštenoj kući, a na lice mjesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i policije. Ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Uviđaj u toku

Policijske patrole obezbjeđuju lokaciju dok inspektori vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Prema prvim nezvaničnim informacijama, o slučaju je odmah obavješteno i nadležno tužilaštvo.

Trenutno nije poznato da li je riječ o prirodnoj smrti ili postoje tragovi nasilja, što će biti utvrđeno nakon detaljne istrage i eventualne obdukcije.

Identitet nepoznat

Identitet muškarca još uvijek nije zvanično saopšten.

