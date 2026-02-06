Horor: Pronađeno tijelo muškarca u napuštenoj kući

06.02.2026
15:43
Komentari:0
Tijelo muškarca pronađeno je danas u popodnevnim časovima u objektu na Banovom brdu, saznaje "Telegraf.rs".
Tijelo je otkriveno u napuštenoj kući, a na lice mjesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i policije. Ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.
Policijske patrole obezbjeđuju lokaciju dok inspektori vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Prema prvim nezvaničnim informacijama, o slučaju je odmah obavješteno i nadležno tužilaštvo.
Trenutno nije poznato da li je riječ o prirodnoj smrti ili postoje tragovi nasilja, što će biti utvrđeno nakon detaljne istrage i eventualne obdukcije.
Identitet muškarca još uvijek nije zvanično saopšten.
(telegraf)
BiH
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
Region
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
08
16
51
16
48
16
38
Trenutno na programu