Opasna prevara kruži: Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

Još jedna SMS prevara uznemirila je Srbiju, a u kojoj se od građana traži da daju glas osobi po imenu Marija, nakon čega slijedi veliki problem po vaš telefon.

Evo kako glasi sadržina poruke koju nikako ne smijete da otvarate ako je dobijete

"Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobjeda joj mnogo znači", glasi pomenuta SMS poruka, a koju je Telegrafu poslala uznemirena čitateljka koja je kliknula na link i registrovala je telefon, nakon čega joj je ukinut, kako kaže, Vocap nalog.

Kako saznaje ovaj portal, poruka već nekoliko dana kruži po Srbiji. Ako kliknete na nju, tražiće vam da registrujete telefon.

Mnogima ovo djeluje bezazleno, ali ako to zaista i učinite, vrlo brzo naći ćete se u problemu.

Ženi, koja je kliknula, oduzet je whatsapp nalog, a moguće su i druge posljedice, tako da je veoma opasno i nikako ne treba kliktati, inače će telefon biti zaražen virusom.