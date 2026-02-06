"Ko je bio bez struje duže od 24 časa neće plaćati januarski račun"

Vlada Srbije usvojila je danas zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara usljed snježnih padavina bili bez struje duže od 24 časa umanji cjelokupan iznos računa.

To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Kolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu, saopštila je Vlada.

Na sjednici je donesena odluka o utvrđivanju mjera zaštite, granica zaštićene okoline i mjera zaštite zaštićene okoline za spomenik kulture Crkva Svetog Ahilija u Arilju i arheološka nalazišta Caričin Grad kod Leskovca, Dvorine - Mađarsko groblje u selu Banja i Mora Vagei u Mihajlovcu kod Negotina.

Ovim odlukama obezbjeđuje se trajna zaštita kulturnih, istorijskih i umjetničkih vrijednosti ovih lokaliteta, uz jasno definisane mjere zaštite i očuvanja.

Donesena je i uredba o utvrđivanju Programa dodjele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kao i uredba o utvrđivanju Programa dodjele bespovratnih sredstava za opremanje i uređenje seoskih domova u selima za ovu godinu.