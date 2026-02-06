Logo
Privatni detektiv otkriva: Kako za 30 sekundi provjeriti da li vas partner vara

Grand

06.02.2026

08:58

Приватни детектив открива: Како за 30 секунди провјерити да ли вас партнер вара

Ako primijetite neobične promjene u ponašanju partnera, na primjer, ako iznenada okreće telefon naopako, stalno ga nosi u džepu i d‌jeluje tajanstveno, sasvim je prirodno da se zapitate da li vas možda vara.

Privatni detektiv Pol Evans otkrio je prvi korak u otkrivanju nevjerstva, a odgovor je iznenađujuće jednostavan.

Iako do nevjerstva može doći na razne načine, istraživanja pokazuju da se ljudi sve češće okreću pomoći interneta kad odluče da počine preljubu. Tako je studija objavljena u listu Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking otkrila da je skoro dvije trećine korisnika aplikacija za upoznavanje već u braku ili u vezi, prenosi Grand,

Aplikacije kao što je Tinder uzele su maha proteklih godina, naročito među onima koji traže samo neobavezan seks, a privatni detektiv Pol Evans iz kompanije I-Spy Detectives kaže da postoji jednostavan način da provjerite koristi li ih vaš partner.

"Mnogi sajtovi za upoznavanje će vam reći ako je i-mejl adresa već registrovana kad pokušate da napravite nov nalog", ističe Evans.

"To je korisno ako odete na dobro poznate sajtove za upoznavanje i pokušate da se registrujete s i-mejl adresom ili brojem telefona vašeg partnera. Kad to uradite, ili će vam dozvoliti da napravite nalog, što znači da nije na sajtu, ili će vam poručiti da je „i-mejl već u upotrebi". Ako ste dobili ovu poruku, to potvrđuje da je ta adresa već iskorišćena za otvaranje naloga na tom sajtu”, objašnjava on.

U pitanju je proces koji traje manje od minuta i ne zahtijeva pristup telefonu ili inboksu partnera: samo započnite registraciju i čekajte odgovor sistema.

To, naravno, ne potvrđuje automatski preljubu, ali Pol Evans napominje da nije za zanemarivanje, naročito ukoliko je u pitanju duga veza.

"Moguće je da je nalog napravljen prije početka veze. U svakom slučaju, ako ste zajedno godinama i nema drugog objašnjenja, to je upozorenje", kaže on.

