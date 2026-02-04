Jedno kratko pitanje može da poboljša vaš odnos sa partnerom

Docentkinja psihijatrije na Harvardu Ašvini Nadkarni tvrdi da jedno kratko pitanje može otvoriti vrata dubljeg razumijevanja između partnera i poboljšati ljubavnu vezu čak i ako ste zajedno već duže vremena.

Prema njenim riječima, mnogi parovi misle da se dobro poznaju, ali zapravo ne znaju šta partnera zaista čini da se osjeća voljeno i posebno. Zato savjetuje da jednostavno pitate voljenu osobu – zbog čega se osjećaš voljeno?

Košarka Odličan raspored za Zvezdu - evo šta je čeka u Evroligi

Ašvini Nadkarni objašnjava da ovaj razgovor pomaže partnerima da otkriju tzv. ljubavni jezik – odnosno, načine na koje pojedinac prima i pokazuje ljubav, poput malih usluga, kvalitetnog vremena ili pažnje.

Umjesto pogađanja i frustracija, otvoren razgovor omogućava da obje strane bolje razumiju potrebe onog drugog i osjećaju se viđeno i cijenjeno.

Dr Nadkarni kaže da je važno da oba partnera odgovore na pitanje i da s vremena na vrijeme ponovo razgovaraju o tome, jer se odgovori mogu mijenjati kako se život i okolnosti mijenjaju.

Srbija Uklonjene ćirilične table u Leposaviću i Zvečanu (VIDEO)

Ona dodaje da ovaj iskren razgovor o osjećanjima i povezanosti može zbližiti parove na način na koji čak ni pet godina veze možda ne bi uspjelo, a intimnije razumijevanje često vodi jačoj i sigurnijoj vezi.