Hrvat nasjeo na prevaru: "Ulaganje" u kriptovalute ga papreno koštale

Policiji u Vinkovcima jedan 63-godišnjak prijavio je da je prevaren za nekoliko destina hiljada evra.
Iz Policijske uprave Vukovarsko-sremske navodi se da je policijska stanica u Vinkovcima juče primila krivičnu prijavu 63-godišnjaka koji je bio žrtva krivičnog djela prevare.
Oštećeni je prijavio da je od 2019. do 2025. godine povjerio ukupno nekoliko desetina hiljada evra muškarcu za ulaganje u razne kriptovalute, koji mu je sve vrijeme lagao da njegova ulaganja rastu.
Kada je oštećeni zatražio isplatu dijela dobiti, muškarac ga je obavijestio da je bankrotirao, a nakon toga prekinuo kontakt, navodi se u saopštenju policije.
