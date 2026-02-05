Logo
Hrvat nasjeo na prevaru: "Ulaganje" u kriptovalute ga papreno koštale

SRNA

05.02.2026

12:25

Хрват насјео на превару: "Улагање" у криптовалуте га папрено коштале

Policiji u Vinkovcima jedan 63-godišnjak prijavio je da je prevaren za nekoliko destina hiljada evra.

Iz Policijske uprave Vukovarsko-sremske navodi se da je policijska stanica u Vinkovcima juče primila krivičnu prijavu 63-godišnjaka koji je bio žrtva krivičnog djela prevare.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Hronika

Užas u BiH: Na ulici pretučen 84-godišnjak

Oštećeni je prijavio da je od 2019. do 2025. godine povjerio ukupno nekoliko desetina hiljada evra muškarcu za ulaganje u razne kriptovalute, koji mu je sve vrijeme lagao da njegova ulaganja rastu.

Kada je oštećeni zatražio isplatu dijela dobiti, muškarac ga je obavijestio da je bankrotirao, a nakon toga prekinuo kontakt, navodi se u saopštenju policije.

