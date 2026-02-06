Trik koji mijenja sve: Oljuštite kuvano jaje za samo 5 sekundi

Razne teorije postoje o tome na koji način je najbolje kuvati jaja, kako bi njihovo ljuštenje poslije bilo brzinsko. A znate li da možete oljuštiti jaje za 5 sekundi?

Čišćenje kuvanog jajeta može biti prava mala noćna mora. Ukoliko krenete da ga standardno gulite, tako što ćete prvo iskvrckati ljusku, pa je ljuštiti, postoje velike šanse da to radite narednih deset minuta. Ljuskice umiju toliko da se usitne i zalijepe za jaje, da će vam na kraju presjesti čišćenje.

Međutim, postoji odličan način kako da za bukvalno samo par sekundi, možete oljuštiti jaje bez ikakvog nereda i korišćenja rekvizita.

Zanimljivosti Znakovi Zodijaka koji najteže podnose tmurno vrijeme

Pa, ukoliko nemate tu sreću da vam ljuska "ode" u takoreći jednom potezu, ovaj trik će vam i te kako pomoći.

Vjerovatno još niste probali ovu caku, a predstavlja fenomenalnu uštedu vremena.

Sve što treba da uradite jeste da napravite manju rupicu sa jedne strane jajeta i veći otvor sa druge.

Potom dunite malo jače u manji otvor i jaje će cijelo jednostavno izaći na drugu stranu, prenosi Krstarica.