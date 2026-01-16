SZO: Jeftina slatka pića i alkohol doprinose dijabetesu

Zašećerena i alkoholna pića su previše jeftina pošto nisu dovoljno oporezovana, što dovodi do veće stope gojaznosti, dijabetesa i drugih bolesti, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/.

Djeca i mladi su posebno pogođeni, navodi se u saopštenju povodom objavljivanja dva globalna izvještaja o ovim pićima.

Ekonomija Gas u Evropi prvi put skuplji od 450 dolara za hiljadu kubika

SZO naglašava da je potrebno da se takva pića oporezuju ili da se postojeći porezi povećaju, prenijela je agencija DPA.

"To bi ih učinilo skupljim i samim tim manje dostupnim za konzumaciju, a istovremeno bi generisalo više novca za zdravstvenu zaštitu", piše u saopštenju.

Širom svijeta, 116 zemalja oporezuju bezalkoholna pića i druga zašećerena pića, prema podacima SZO, ali mnoge vrste napitaka sa visokim sadržajem šećera ostaju neoporezovane, kao što su voćni sokovi, zaslađeni mliječni napici i gotove kafe ili čajevi.

"Porezi vezani za zdravlje su jedan od najjačih alata koje imamo za promovisanje zdravlja i sprečavanje bolesti", izjavio je generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus.

Gradovi i opštine Proglašena uzbuna zbog zagađenog vazduha, predložena onlajn nastava

SZO je navela da najmanje 25 zemalja, uglavnom u Evropi, uključujući Njemačku, nemaju akcize na vino. Za razliku od vina, žestoka pića poput voćne rakije, konjaka, votke, viskija, kao i pivo - podliježu porezima.