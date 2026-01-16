Logo
SZO: Jeftina slatka pića i alkohol doprinose dijabetesu

SRNA

16.01.2026

Foto: pexels/Chris F

Zašećerena i alkoholna pića su previše jeftina pošto nisu dovoljno oporezovana, što dovodi do veće stope gojaznosti, dijabetesa i drugih bolesti, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/.

Djeca i mladi su posebno pogođeni, navodi se u saopštenju povodom objavljivanja dva globalna izvještaja o ovim pićima.

SZO naglašava da je potrebno da se takva pića oporezuju ili da se postojeći porezi povećaju, prenijela je agencija DPA.

"To bi ih učinilo skupljim i samim tim manje dostupnim za konzumaciju, a istovremeno bi generisalo više novca za zdravstvenu zaštitu", piše u saopštenju.

Širom svijeta, 116 zemalja oporezuju bezalkoholna pića i druga zašećerena pića, prema podacima SZO, ali mnoge vrste napitaka sa visokim sadržajem šećera ostaju neoporezovane, kao što su voćni sokovi, zaslađeni mliječni napici i gotove kafe ili čajevi.

"Porezi vezani za zdravlje su jedan od najjačih alata koje imamo za promovisanje zdravlja i sprečavanje bolesti", izjavio je generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus.

SZO je navela da najmanje 25 zemalja, uglavnom u Evropi, uključujući Njemačku, nemaju akcize na vino. Za razliku od vina, žestoka pića poput voćne rakije, konjaka, votke, viskija, kao i pivo - podliježu porezima.

SZO

Hrana

