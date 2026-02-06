Volite kafu, ove stvari morate izbjegavati

Započeti dan bez kafe je većini nas nezamislivo. Ta prva jutarnja šolja više je od napitka – ona je rutina, ritual koji označava prelaz iz sna u stvarnost, mali lični trenutak mira prije nego što novi radni dan zaista započne.

I dok ne možemo da zamislimo početak dana bez te doze kofeina, svi već znamo da uticaj kafe na naš organizam uveliko zavisi od puno detalja - kako je pijemo, u kom trenutku, ali i o tome da li slušamo potrebe svog tijela. Na prazan želudac, u žurbi i pod stresom kafa može dodatno pojačati nervozu i umor, dok u mirnijem ritmu, uz doručak ili nakon njega, često djeluje upravo suprotno - kao podrška koncentraciji i raspoloženju.

Ako u moru "zdravih trendova" koji se nameću preko društvenih mreža ne planirate da se odreknete svoje jutarnje šolje kafe - šta potpuno razumijemo - to zaista ne morate da radite. Ipak, postoji nekoliko detalja koji će pomoći da kafa ima pozitivan, a ne negativan efekat na vaš organizam. Saznajte koje su najčešće greške koje radimo kad je kafa u pitanju.

Kafa prekasno u danu

Kofein nas razbuđuje - ovaj neizostavni efekat kafe poželjan je ujutro, ali ispijanje te iste šolje u kasnim popodnevnim satima može nas koštati kvalitetnog sna koji nam je svima preko potreban. Istraživanja su pokazala da konzumacija kafe čak i do šest sati prije odlaska na spavanje može narušiti kvalitet sna. Zato, kako preporučuju stručnjaci, ako znate da vas hvata taj popodnevni umor, popijte šolju kafe oko 14:00 ili 15:00 - nikako kasnije.

Kafa čim se probudimo

Šolja kafe odmah nakon buđenja nikako nije dobra ideja - konzumacija kofeina čim otvorite oči može ometati delovanje adenozina, neurotransmitera koji ima ključnu ulogu u regulaciji cirkadijalnog ritma, što utiče na naše nivoe energije tokom ostatka dana. Umjesto toga, stručnjaci savetuju da prvu šolju kafe popijete 60 do 90 minuta nakon buđenja, a do tada se hidrirate vodom, izlažete prirodnom svjetlu i uvedete lagano kretanje kako bi se tijelo razbudilo na prirodan način, kako savjetuju stručnjaci za portal Health.

Kafa umjesto obroka

Svima nam se ponekad dogodi - gladni ste i umorni, pa nakon ispijanja šolje kafe imate osjećaj da ste privremeno "prevarili" glad i dobili nalet energije, ali taj efekat najčešće je kratkotrajan. Kad se kafa koristi kao zamjena za obrok, organizam dugoročno ostaje bez goriva, a umor se samo odlaže umesto da se zaista reši.

"Umjesto kafe za poslijepodnevno punjenje energije, odaberite međuobrok koji sadrži proteine i vlakna, jer oni pružaju stvarnu energiju te pomažu u stabilizaciji nivoa glukoze u krvi”, objasnila je dijetetičarka Keri Glesmen.

Kafa s previše šećera

Šećer i vještačke zaslađivače ne moramo u potpunosti da izbacimo iz svoje ishrane, ali dobra je ideja kontrolisati njihov unos. Šolja kafe s dve ili tri kašičice šećera, nekoliko puta dnevno, povećaće vaš dnevni unos šećera bez da ste to uopšte primetili, što je povezano s većim rizikom od povišenog krvnog pritiska i hroničnih stanja poput srčanih bolesti, dijabetesa i nekih oblika raka. Umjesto toga, preporučuje se da pijete kafu bez dodataka ili je zasladite minimalnom količinom prirodnih zaslađivača poput sirovog meda, stevije ili čistog javorovog sirupa.

(novosti magazin)