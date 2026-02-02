Ovako možete da otkrijete da li pijete lažnu kafu

Postupak je vrlo prost: u čašu sipajte hladnu vodu, a zatim pažljivo dodajte kašičicu kafe na površinu. Važno je da se ne miješa. Zatim samo posmatrajte šta se dešava u narednih nekoliko minuta.

Postoji jedan jednostavan kućni test koji može da vam otkrije da li je kafa koju pijete zaista čista ili je pomiješana sa jeftinijim zamjenama poput ječma, raži ili cikorije. Ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu, samo čašu hladne vode i kašičicu mljevene kafe.

Ako kafa ostane da pluta na površini i sporo se natapa, riječ je o pravoj, čistoj kafi. Zrna kafe sadrže prirodna ulja i lakša su od vode, pa im treba više vremena da potonu. Voda će ostati uglavnom bistra, bez naglog tamnjenja.

Ako prah, međutim, brzo padne na dno i voda odmah počne da se boji u tamno braon, vrlo je vjerovatno da kafa sadrži dodatke poput prženog ječma, raži ili drugih žitarica. Takve mješavine su teže, brzo upijaju vodu i momentalno puštaju boju.

Zdravlje Koliko treba da traje popodnevo spavanje

Ovaj test nije laboratorijski precizan, ali može biti dobar signal potrošačima. U praksi se često dešava da jeftinije kafe, naročito one bez jasnog porijekla ili sa sumnjivo niskom cijenom, sadrže razne dodatke koji mijenjaju ukus, aromu i kvalitet napitka.

Ako vam kafa odmah potone – pijete prevaru, a ne kafu!