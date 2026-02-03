Odlazak u kafić postao luksuz za prosječne građane

Kafa sa prijateljem nekada je predstavljao kratki predah od ubrzane svakodnevice, a sada luksuz koji prosječni građanin ne može sebi često priuštiti.

U kafiću, kod parka "Mladen Stojanović", Banjalučanin je dva kapućina i dvije vode platio čak 17,20 KM.

"Ovo nije normalno. Kada mi je konobar donio račun, nisam vjerovao. Dvije kafe i dvije vode od 0,25 litara platio sam skoro 20 KM", ogorčen je sagovornik portala Aloonline.

Ne može, kaže on, da vjeruje da jedna flašica negazirane vode od 250 mililitara košta 3,8 KM, skoro 4 KM.

"Jednu šolju kapućina platio sam 4,8 KM, skoro pet maraka. Kao da su sipali dvije litre mlijeka. Nečuveno", rekao je on.

Samo nekoliko stotina metara dalje u marketu, slika je drugačija.

Cijene voća u Banjaluci

Jedna kafa u kafiću skuplja je od kilograma mandarina čija je cijena 3,7 KM.

"Kilogram banana košta 2,99 marke, a kilogram jabuka 2,29 KM. Umjesto što sam popio kafu i vodu, bolje da sam kupio tri kilograma voća", reče Banjalučanin pokazujući novi račun na kojem se vide cijene voća.

Cijene divljaju, građani broje svaki fening, a vrijeme kada se sa 20 KM mogla popiti kafa i sok, pojesti nešto, a sa kusurom prezalogajiti i nešto slatko sve više blijedi u sjećanjima stanovnika ovog grada na Vrbasu.