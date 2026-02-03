Hitno se povlači hrana ze bebe

Firma „Glosarij“ d.o.o. povukla je preventivno sa crnogorskog tržišta ukupno 98 pakovanja infant formule - mliječne formule namenjene ishrani beba pod nazivom "Aptamil AR 2", zbog sumnje u bezbjednost ovog proizvoda.

U dokumentu objavljenom na sajtu Vlade Crne Gore navodi se da je postupak povlačenja pokrenut nakon dobijanja informacije od dobavljača, u cilju preventivnog djelovanja, a informacija je Glosariju dostavljena putem mejla 24. januara ove godine.

Scena ''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost

„Nakon dobijanja naloga o povlačenju navedenog proizvoda iz prometa, preduzete su i realizovane aktivnosti“, navedeno je u dokumentu.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove je zbog sumnje u bezbjednost ovog proizvoda naložila da se oni povuku sa crnogorskog tržišta.