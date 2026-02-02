Logo
UIO: U januaru prikupljeno pet miliona KM više indirektnih poreza

02.02.2026

14:31

Prihodi od indirektnih poreza u januaru ove godine iznosili su 885 miliona KM i veći su za pet miliona KM ili 0,57 odsto odnosu na isti mjesec lani, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH.

U saopštenju se navodi da je UIO u januaru ove godine privredi vratila 187 miliona KM PDV-a, dok su neto prihodi od 698 miliona KM raspoređeni institucijama BiH, entitetima i Brčko distriktu.

Ekonomija

Mala opština u BiH ima više radnih mjesta nego radnika

"Za finansiranje zajedničkih institucija BiH u januaru je raspoređeno 79 miliona KM. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH /FBiH/ sa jedinstvenog računa dobila 381 milion KM, Republika Srpska 214 miliona KM i Brčko distrikt 21 milion KM", ističu u UIO.

U saopštenju se navodi da je po osnovu posebne putarine za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva /0,25 KM/ FBiH dobila dodatnih 23 miliona KM, Republika Srpska 15 miliona KM, a Brčko distrikt 791.000 KM.

