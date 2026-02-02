Preminuo čuveni Miroslav Košuta

Mjesec dana prije svog 90. rođendana, pjesnik Miroslav Košuta iz Trsta je preminuo, javlja "Primorski dnevnik".

U svojoj poeziji je komponovao razne teme, a radio je i u raznim oblastima, od medija, izdavaštva do pozorišta.

Godine 2011. dobio je Prešernovu nagradu za životno djelo. Preminuo je danas u svom domu u Kontovelu kod Trsta.

Iz Križa pri Trstu, gdje je rođen 11. marta 1936. godine, Miroslav Košuta je otišao u Ljubljanu, gdje je na tamošnjem univerzitetu diplomirao svjetsku komparativnu književnost i književnu teoriju. U Ljubljani se zaposlio u RTV Slovenija, ali se krajem šezdesetih godina vratio u Trst, gdje je radio u Založništvu tržišnog štampa i bio, između ostalog, glavni urednik časopisa "Dan".

Godine 1978. postao je direktor i umjetnički direktor Slovenskog stalnog pozorišta (SSG) u Trstu, gdje je ostavio značajan trag tokom naredne dvije decenije, izvještavaju novine. Tamo je ostao do penzionisanja, donoseći drugačiju perspektivu u repertoar.

Kako je rekao za STA prije nekoliko godina, SSG je imao evropskiji osjećaj, a na program je uticala i njegova strast prema ruskom pozorištu i ljubav prema Cankaru.

"Mogu se pohvaliti da sam bio prvi u Sloveniji koji je u SSG-u izveo cijeli Cankar“, rekao je Košuta.

Veliki dio svog rada posvetio je mlađim čitaocima.

Književnu karijeru započeo je objavljivanjem kratkih priča u "Primorskom dnevniku", a prve pjesme objavio je u gimnazijskom biltenu Literaturne vaje. Objavio je nekoliko zbirki poezije, prvu, Morje bez obale , 1963. godine.

Veliki dio svog rada posvetio je mlađim čitaocima, ali je takođe pisao radio i pozorišne drame, pozorišne pjesme, epigrame i drame, kritike, eseje i radio komentare, i prevodio je beletristiku sa italijanskog i španskog jezika.

Njegovi tekstovi, koji potiču iz primorskog i kraškog sveta, impresionistički su, mediteranski inspirisani, intimno erotični i gorko reflektuju slovenstvo u zbirkama Morje brez obale i Pričevanje (1976). O smrti i nostalgiji bavio se u zbirkama Odseljeni čas (1990) i Pomol v svem morju (2001).

On sam je definisao ljubav kao ključnu temu, koja je prisutna u cijelom njegovom opusu, a posvetio se i Trstu, Krasu i sjećanjima na teško djetinjstvo. Povodom njegovog 80. rođendana objavljena je njegova autobiografska priča Mornar na kozi, kojom se vratio u rano djetinjstvo i mladost. Svoja sjećanja na ljubljanski period sažeo je u knjizi Na zmajevih krilima.

Za svoj stvaralački rad dobio je više nagrada, među kojima su Vaskrsenje, Zlatna medalja za poeziju, Levstikova nagrada za životno djelo, Orden za zasluge za doprinos pozorišnom životu Trsta i stvaralačkom opusu, te Malu i Veliku Prešernovu nagradu. Kako je posljednja pisala u tadašnjem obrazloženju, nagrada potvrđuje vrijednost Košutinih stihova i skreće pažnju na pjesnikove zasluge u očuvanju slovenačke riječi u urbanom svetu Trsta.