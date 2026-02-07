Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

Bila je čast ugostiti Milorada Dodika zajedno sa članovima Kongresa i poslovnim liderima i imali smo značajan razgovor o jačanju odnosa SAD i Republike Srpska, rekao je penzionisani general Majkl Flin.

"Dodik je naglasio svoju posvećenost bližim vezama sa Sjedinjenim Američkim Državama i izrazio optimizam za budućnost pod novim vođstvom", podsjetio ne Flin u objavi na Iksu.

Republika Srpska Flin: Bila je čast ugostiti Dodika, imali smo značajan razgovor o jačanju odnosa SAD i Srpske

Istakao je da su jaki odnosi, nacionalni suverenitet i poštena saradnja ključni za trajni mir i prosperitet.

Kada se ovakve riječi čuju od čovjeka koji ima odlične veze sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom, jasno je da rukovodstvo Srpske ima odliče veze sa republikanskom administracijom.

Flin i ranije podržavao Dodika

Majkl Flin, penzionisani američki general i savjetnik za nacionalnu bezbjednost u prvom mandatu Donalda Trampa, ranije je uporedio progon Milorada Dodika sa progonom američkog predsjednika i pozvao na borbu protiv globalističke agende.

Flin je prošle godine poručio da ovo što se dešava u BiH je progon hrišćana u Republici Srpskoj, ali i širom Evrope zbog čega je sve više ljudi ogorčeno.

ATTENTION!



Subject: PERSECUTION of CHRISTIANS in The Republic of Srpska and elsewhere across greater Europe (and millions are growing increasingly angered by it).



Does this sound familiar to the millions of CHRISTIANS here in America—YOU BET IT DOES!!!



I feel like we’ve found… pic.twitter.com/GLp3Iu5DGw — General Mike Flynn (@GenFlynn) August 8, 2025

"Zvuči poznato milionima hrišćana u Americi? Apsolutno da!", napisao je Flin i poručio da ima osjećaj kako smo se vratili u Evropu 15. i 16. vijeka.

"Zašto? Globalisti mrze hrišćane i mrze sve one koji ustaju u odbranu svog naroda kroz populizam ili nacionalizam. Oni definitivno mrze i #MAGA (Pokret Donalda Trampa). Globalisti se takođe povezuju sa vrlo radikalnim islamskim elementima, od kojih su mnogi ilegalno ušli u veliki dio Evrope (i Amerike). I, svaki nacionalni lider u Evropi koji stane u odbranu svog suvereniteta i suprotstavi se ružnoći globalističke elite, čiji je jedini cilj uspostavljanje jednog svjetskog poretka, mora biti uništen", rekao je Flin.

On, između ostalog, ističe da stvaranje jednog svjetskog poretka zvuči kao nešto što bi Hitler stvorio.

Njegova podrška Dodiku pokrenula je tada pravu buru među Amerikancima na mreži Iks, koji su mahom osuđivali progon predsjednika Srpske.

"Borimo se za pravdu i jedinstvo", "Moramo zapamtiti da je naša država stvorena kako bi se borila protiv vjerskih podjela, stanimo uz našu braću i ovdje, ali i u svijetu", "Šokantno je vidjeti sa čime se naša braća van Amerike bore", samo su neki u moru komentara koje su korisnici postavljali ispod objave Flina.

Ko je Majkl Flin?

General Majk Flin jedna od značajnijih ličnost u američkoj vojnoj i političkoj istoriji, koji je služio duže od tri decenije u vojsci Sjedinjenih Država, prvenstveno u vojnoj obaveštajnoj službi.

Rođen 1958. u Roud Ajlendu, Flin je tokom svoje vojne karijere obavljao razne rukovodeće uloge, uključujući značajne položaje tokom ratova u Avganistanu i Iraku, a bio je i direktor Odbrambene obavještajne agencije (DIA) od 2012. do 2014. godine. Postao je savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Donalda Trampa u januaru 2017.

Svijet Ko je Majkl Flin koji je pokrenuo buru u Americi osudom presude Dodiku

Flinova politička karijera se ubrzala nakon vojne službe, kada je postao glasni kritičar politike administracije Baraka Obame i počeo glasno da podržava Donalda Trampa tokom predsedničke kampanje 2016. godine.

Flin je ostao uticajna ličnost u Americi, posebno u hrišćanskim krugovima, angažujući se za prava hrišćana širom svijeta.

Zalagao se i za bližu saradnju Amerike i Rusije u borbi protiv terorizma, zbog čega se našao na meti brojnih optužbi.

Iako je napustio funkciju Trampovog savjetnika, ostao je predsjednikov čovjek od povjerenja koji je često govorio da je "Flin nepravedno tretiran".