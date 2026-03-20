Na lutriji osvojila 29.000 evra: Tvrdi da joj je lovor donio sreću

Moskovljanka Neli osvojila je više od 29.000 evra na državnoj lutriji u Rusiji, a vjeruje da joj je sreću donio lovorov list.

Pres-služba Nacionalne lutrije, operatera državnih lutrija koje organizuje rusko Ministarstvo finansija, saopštila je da dobitnica vjeruje da joj je sreću donio lovorov list koji nosi u novčaniku, prenijela je RIA Novosti.

Zanimljivosti Milioner postao beskućnik: Želio pokazati kako zaraditi milion za samo godinu dana

Dobitnica je osvojila više od 29.000 evra u lutriji "Veličanstvenih osam", nakon što je kupila tri tiketa vrijedna po oko šest centi.

"Nisam se čak ni zamarala pravilima, iskreno. Samo sam kupila tri tiketa - i jedan od njih je bio pobjednički", rekla je Neli.

Zdravlje Zaboravljene mekinje pomažu da se snizi holesterol i šećer

Kako je navela, planira da dobijeni novac iskoristi za otplatu kredita.