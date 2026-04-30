Banjaluka ostaje u mraku: Više ulica danas bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 223-256, Ada, Veljka Mlađenovića i Medeno polje ostaju bez struje od 09:00 do 14:00 časova. Od 09:00 do 14:00 časova bez struje će ostati i dijelovi ulica Branka Zagorca, Radoja Domanovića i Čaire.

