Logo
Large banner

Novi skok cijena nafte

Autor:

ATV
30.04.2026 07:13

Komentari:

Foto: Pixabay

Cijena nafte Brent danas je porasla za 5,13 odsto i premašila 117 dolara za barel zbog porasta geopolitičkih napetosti oko Ormuskog moreuza, a američka sirova nafta VTI za 4,94 odsto dostigavši 104,774 dolara.

Investitori strahuju da će ovaj ključni prolaz za tranzit nafte ostati zatvoren duže, ako SAD produže blokadu iranskih luka.

Američki predsjednik Donald Tramp danas je zaprijetio Iranu putem društvene mreže "Društvena istina" da je za njih bolje "da se uskoro opamete", pošto, kako je naveo, rukovodstvo Teherana još nije uspjelo da se sabere, prenosi Si-En-Bi-Si.

Tramp će pokušati da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte blokadom luka u toj zemlji, objavio je juče "Volstrit džornal", pozivajući se na američke zvaničnike.

Tržišta su reagovala i na odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata da napuste Organizaciju zemalja izvoznica nafte OPEK plus.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

cijene nafte

Nafta

ekonomija

Donald Tramp

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

08

57

Sve veće tenzije u vladajućoj koaliciji: Da li pada Vlada u Njemačkoj?

08

48

PSŽ ostao bez ključnog čovjeka za Bajern

08

31

Evropske zemlje formiraju zajedničku Ratnu mornaricu, Britanija na čelu

08

28

Od Vaskrsa do Đurđevdana: Kako "preživjeti" praznična poskupljenja?

08

20

AMS izdao upozorenje: Oprez!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner