Novi skok cijena nafte

Cijena nafte Brent danas je porasla za 5,13 odsto i premašila 117 dolara za barel zbog porasta geopolitičkih napetosti oko Ormuskog moreuza, a američka sirova nafta VTI za 4,94 odsto dostigavši 104,774 dolara.

Investitori strahuju da će ovaj ključni prolaz za tranzit nafte ostati zatvoren duže, ako SAD produže blokadu iranskih luka.

Američki predsjednik Donald Tramp danas je zaprijetio Iranu putem društvene mreže "Društvena istina" da je za njih bolje "da se uskoro opamete", pošto, kako je naveo, rukovodstvo Teherana još nije uspjelo da se sabere, prenosi Si-En-Bi-Si.

Tramp će pokušati da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte blokadom luka u toj zemlji, objavio je juče "Volstrit džornal", pozivajući se na američke zvaničnike.

Tržišta su reagovala i na odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata da napuste Organizaciju zemalja izvoznica nafte OPEK plus.