Drama u Indiji: U banku došao sa kostima svoje sestre, razlog šokirao javnost

Muškarac u istočnoj Indiji izazvao je talas ogorčenja nakon što je u banku donio kosti svoje sestre kako bi dokazao da je umrla i pokušao podići njenu ušteđevinu.

Snimak iz savezne države Odiša, na kojem 52-godišnji Jitu Munda nosi posmrtne ostatke u vreći i ostavlja ih ispred ulaza u banku, brzo se proširio društvenim mrežama. Munda tvrdi da se na taj potez odlučio nakon što mu je više puta odbijen pristup novcu jer nije mogao priložiti zvanični dokaz o smrti. Policija je potvrdila da je muškarac iskopao posmrtne ostatke svoje sestre kako bi ih odnio u banku.

Banka, međutim, odbacuje takve tvrdnje. Iz „Indian Overseas” banke, koja upravlja lokalnom filijalom, poručili su da od njega nikada nisu tražili fizički dokaz smrti, već isključivo zakonom propisanu dokumentaciju. Navode i da je cijeli incident rezultat nepoznavanja procedura te da je novac u međuvremenu isplaćen zakonskim nasljednicima.

Slučaj iz okruga Keonjhar privukao je pažnju širom zemlje, a brojni građani kritikovali su birokratiju i nedostatak pomoći muškarcu u pokušaju da dođe do sestrine ušteđevine. Ministar prihoda savezne države Odiša, Sureš Pujari, rekao je da je pokrenuta istraga te da bi protiv voditelja poslovnice mogle biti preduzete mjere. Lokalna uprava izrazila je duboku zabrinutost, naglasivši da je zaštita dostojanstva građana prioritet, piše Bi-bi-si.

Munda je za Bi-bi-si Hindi ispričao da su problemi počeli nakon smrti njegove 56-godišnje sestre Kalare, koja je radila kao nadničarka. Nakon smrti supruga i sina vratila se u porodičnu kuću, a nekoliko mjeseci prije smrti prodala je stoku i na račun položila oko 19.300 rupija. Nakon njene smrti, Munda je, kaže, više puta pokušao podići novac, ali bez uspjeha.

„Kad je upravnik banke odbio da me sasluša i stalno tražio dokaze, postao sam frustriran. Donio sam kostur kako bih dokazao da je umrla”, rekao je on.

Video ne prikazuje ko ga je snimio, ali je dodatno otvorio raspravu o birokratskim preprekama sa kojima se porodice suočavaju nakon smrti člana, posebno u ruralnim područjima gdje je teško doći do potrebnih dokumenata. U Indiji, ako vlasnik računa ne imenuje naslednika, porodica mora dostaviti izvod iz matične knjige umrlih i dokaz o nasljedstvu prije isplate novca – što može biti dugotrajan i komplikovan proces.

Iz banke tvrde da je Munda bio upoznat sa procedurom, ali da je nije slijedio. Navode i da je prvi put došao u poslovnicu u alkoholisanom stanju te se ponašao neprimjereno, a kasnije se vratio sa posmrtnim ostacima, što su opisali kao uznemirujuću situaciju. Voditelj poslovnice Sušant Kumar Seti izjavio je da je Munda u početku tvrdio da mu je sestra paralizovana i da ne može doći u banku, zbog čega su zaposleni ponudili da je posjete kod kuće. Kasnije je, tvrdi Seti, rekao da je umrla.

Policija i lokalne vlasti na kraju su intervenisale, ubijedile Mundu da vrati posmrtne ostatke na groblje i obećale da će njegov slučaj biti riješen. Takođe mu je ponuđena finansijska pomoć od 30.000 rupija. Do srijede su izdati izvod iz matične knjige umrlih i dokumenti o nasljedstvu, a banka je potvrdila da je novac isplaćen članovima porodice, prenosi Dnevnik.hr.