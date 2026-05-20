Logo
Large banner

"Protiv Ljubiše Petrovića kontinuirano se preduzimaju zakonom propisane mjere"

Autor:

ATV
20.05.2026 12:12

Komentari:

1
Тужилаштво у Бијељини
Foto: Pravosuđe.ba

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zaprimilo je 15. maja izvještaj protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj.

Iz tužilaštva su Srni potvrdili da je ovaj izvještaj pridružen ranije formiranom predmetu, u okviru kojeg postupajući tužilac kontinuirano preduzima zakonom propisane mjere i radnje i prikuplja dokaze u cilju donošenja tužilačke odluke.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja isplatom više od 100.000 KM protivno pravnim aktima grada.

Iz Policijske uprave Bijeljina naveli su inicijale osumnjičenog i da je izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu podnesen u poned‌jeljak, 11. maja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ljubiša Petrović

OJT Bijeljina

gradonačelnik Bijeljine

krivično djelo

zloupotreba položaja

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

љетовање море туристичке агенције

Društvo

Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

4 h

0
Камион

Društvo

Prevoznici zadovoljni zbog otvaranja novog graničnog prelaza - uštede ogromne

5 h

0
Влада Републике Српске

Društvo

Oglasilo se Ministarstvo: Isplaćeno više od tri miliona KM za 2.583 korisnika

6 h

0
Бањалука град Храм центар тробојка

Društvo

Danas sunčano i toplo, slaba kiša moguća na sjeveru i zapadu

7 h

0

  • Najnovije

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

15

39

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

15

38

Nezapamćeni skandal: Trener manijak suspendovan

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner