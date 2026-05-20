Prevoznici zadovoljni zbog otvaranja novog graničnog prelaza - uštede ogromne

Autor:

ATV
20.05.2026 10:35

Foto: ATV

Prevoznici u BiH iskazali su zadovoljstvo zbog otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci i normalizacije protoka robe, jer se na taj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija, rekao je koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić.

Peulić je naveo da su, prema procjenama sektora, dosadašnji zastoji, preusmjeravanja i dodatna čekanja proizvodila štetu i dodatne troškove od približno 350.000 evra dnevno kroz dodatne kilometre i potrošnju goriva, povećane troškove putarina, gubitak radnih sati vozača, kašnjenja u lancima snabdijevanja, poremećaje izvoza i uvoza robe, povećane troškove logističkih operacija i distribucije.

"Otvaranje mosta predstavlja značajan korak ka stabilizaciji transportnih tokova i rasterećenju privrede BiH, posebno imajući u vidu činjenicu da drumski transport nosi dominantan dio robnih tokova zemlje", istakao je Peulić za Srnu.

On je naveo da Konzorcijum zahvaljuje svim institucijama, partnerima i nadležnim organima koji su prepoznali ozbiljnost problema i doprinijeli pronalaženju operativnog rješenja.

"Istovremeno naglašavamo da je neophodno nastaviti jačanje kapaciteta graničnih prelaza, modernizaciju infrastrukture, digitalizaciju procedura, ubrzavanje protoka robe, razvoj zelenih i digitalnih koridora, koordinaciju institucija BiH i Hrvatske", rekao je Peulić.

Peulić je izrazio očekivanje da će do 19. avgusta, kako je i najavljeno, biti rekonstruisan stari most i da će biti više prelaza koji imaju inspekcijsku kontrolu.

On je zahvalio Hrvatskoj što je juče u veoma kratkom vremenskom periodu efikasno d‌jelovala.

