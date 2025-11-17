Logo
Покренута истрага о смрти дјечака (9): Добио богиње и високу температуру, преминуо након три дана

Извор:

Телеграф

17.11.2025

21:09

Покренута истрага о смрти дјечака (9): Добио богиње и високу температуру, преминуо након три дана
Фото: Pexels

Министарство здравља Црне Горе огласило се након што је дјечак (9) преминуо у Бару. Дјечак је изненада преминуо 15. новембра, а како је раније писао Приморски портал, три дана прије кобног догађаја дјечак је добио богиње, имао је високу температуру због чега су га родитељи неколико пута водили код љекара.

Из Министарства су навели да ће обдукциони налаз, који ће бити урађен у складу са медицинским протоколима, показати узрок изненадне смрти дјечака, пише РТЦГ.

Policija Srbija

Хроника

Возио дрогиран, па усмртио пјешака

Министарство је изразило дубоко саучешће породици због трагичног губитка који је, како наводе, потресао како тај град, тако и цијелу Црну Гору, и изазвао оправдану забринутост јавности.

"Уважавајући право јавности да зна, напомињемо да је Министарство здравља у законској обавези да чува тајност медицинских података пацијента код којег је, нажалост, дошло до смртног исхода. Министарство здравља апелује на јавност и медије да се уздрже од закључака и спекулација док се не заврше сви званични поступци", указују у саопштењу.

Истовремено, истичу да Министарство здравља покреће свеобухватан стручни надзор у свим здравственим установама које су учествовале у збрињавању дјетета, како у приватном, тако и у јавном сектору.

Свадба

Друштво

Млада из Херцеговине и младожења из Мексика приредили шоу на свадби

"Надзор ће обухватити ток пружене здравствене заштите, поступање медицинског особља и испуњеност стручних процедура. Овај процес биће спроведен темељно, објективно и транспарентно. Наглашавамо да је у овако трагичним ситуацијама од највеће важности омогућити стручним службама да непристрасно обаве свој посао, као и обезбиједити породици мир, подршку и достојанство. Министарство здравља ће о резултатима надзора и свим релевантним налазима благовремено обавијестити јавност", закључују у саопштењу.

Коментари (0)
