Haris priznao da nije u dobrim odnosima sa kćerkom Đinom

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

08:04

Харис признао да није у добрим односима са кћерком Ђином
Foto: Youtube/ screenshot

Haris Džinović je prvi put otvoreno govorio o porodici i razvodu, ali i otkrio da nije u dobrim odnosima sa ćerkom Đinom Džinović.

Osvrnuo se na Melinu, pa otkrio da sa kćerkom nije u najboljim odnosima.

"Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htjela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa kćerkom u normalnim odnosima, nigdje nije savršeno, ni u jednoj porodici", iskreno je rekao pevač.

Haris se, podsjetimo, osvrnuo i na svoju viralnu izjavu "Ja sam kriv samo što sam davao".

Ђани

Scena

Đani progovorio o nevjerstvu: ''Slađa me je uhvatila na djelu, bilo je šamara''

"Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dvije zvezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvezda, a druga je nabijeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može - nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Iznio sam lako, iako nije bilo lako", rekao je Haris u emisiji "Premijera, vikend specijal".

(Telegraf.rs)

