Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

Zvijezda Onlifensa, Sofi Rejn, otkrila je svojim pratiocima koliko je zaradila u posljednjih godinu dana, a riječ je o svoti koja impresionira – više od 43 miliona dolara (37 miliona evra).

Podaci pokazuju da je u periodu od 28. novembra prošle do 28. novembra ove godine ostvarila tačno 43.477.695 dolara.

Ovaj iznos stavlja je visoko na ljestvicu zarada u svijetu zabave, čak i iznad nekih holivudskih glumaca.

Na primjer, godišnja zarada oskarovke Eme Stone u 2023. navodno je iznosila 26 miliona dolara (22 miliona evra).

thankful for one year on here 🫶🏻 pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n — Sophie Rain (@sophieraiin) November 28, 2024

Rejn se svojim prihodima svrstala uz bok glumcima poput Met Dejmon i Rajen Gosling, čija se zarada takođe kretala oko 43 miliona dolara (37 miliona evra).

U Holivudu više od nje su zaradili samo Tom Kruz, Margot Robi i Adam Sendler.

Platforma Onlifens, iako uzima svoj dio, omogućila je Sofi Rain da postane izuzetno bogata.

thanks to you guys we were able to raise $121,000 on my OnlyFans to feed the homeless in America! that’s 1,210,0000 meals to families in need, couldn’t have done it without you guys! pic.twitter.com/ObyXtKb2Rq — Sophie Rain (@sophieraiin) October 26, 2025

Nedavno je donirala 121 hiljadu dolara (oko 104 hiljade evra) beskućnicima.

- Pažnju koju dobivam zbog svog sadržaja pretvaram u hranu na nečijem stolu – učiniću to svaki put - izjavila je 21-godišnja Rain.

Ona ističe kako je zahvalna za godinu dana na platformi koja joj je promijenila život.