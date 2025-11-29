Logo
Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

29.11.2025

12:04

Komentari:

0
Zvijezda Onlifensa, Sofi Rejn, otkrila je svojim pratiocima koliko je zaradila u posljednjih godinu dana, a riječ je o svoti koja impresionira – više od 43 miliona dolara (37 miliona evra).

Podaci pokazuju da je u periodu od 28. novembra prošle do 28. novembra ove godine ostvarila tačno 43.477.695 dolara.

Ovaj iznos stavlja je visoko na ljestvicu zarada u svijetu zabave, čak i iznad nekih holivudskih glumaca.

Na primjer, godišnja zarada oskarovke Eme Stone u 2023. navodno je iznosila 26 miliona dolara (22 miliona evra).

Rejn se svojim prihodima svrstala uz bok glumcima poput Met Dejmon i Rajen Gosling, čija se zarada takođe kretala oko 43 miliona dolara (37 miliona evra).

U Holivudu više od nje su zaradili samo Tom Kruz, Margot Robi i Adam Sendler.

Platforma Onlifens, iako uzima svoj dio, omogućila je Sofi Rain da postane izuzetno bogata.

Nedavno je donirala 121 hiljadu dolara (oko 104 hiljade evra) beskućnicima.

- Pažnju koju dobivam zbog svog sadržaja pretvaram u hranu na nečijem stolu – učiniću to svaki put - izjavila je 21-godišnja Rain.

Ona ističe kako je zahvalna za godinu dana na platformi koja joj je promijenila život.

