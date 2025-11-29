Logo
Kako da zamrznete kiseli kupus da ostane svjež i ukusan mjesecima?

29.11.2025

13:46

Кисели купус
Foto: YouTube/Screenshot

Kiseli kupus je neizostavan dio zimskih trpeza – od sarme, preko podvarka, do salate uz svako pečenje. Ali šta kada ga imate više nego što možete da pojedete?

Dobra vijest: možete ga lako zamrznuti i sačuvati za kasnije, bez promjene ukusa.

Zašto uopšte zamrzavati kiseli kupus?

Koliko puta ste usred proljeća poželjeli sarmu ili van sezone iznenadili goste domaćim podvarkom?

Upravo tada shvatite koliko je važno znati kako pravilno zamrznuti kiseli kupus.

Tako tradicionalni ukus imate pri ruci – kad god vam zatreba.

Prvi korak: Dobro ocijedite kupus

Višak rasola stvara ledene kristale i mijenja teksturu.

Zato kupus obavezno:

dobro ocijedite

osušite kuhinjskim ubrusima

pripremite za pakovanje

Ovo je ključni dio procesa.

Kako ga spakovati da ostane idealan?

Najbolje je koristiti:

kese sa zip zatvaračem ili

hermetički zatvorene posude

Razdvojite na porcije – onoliko koliko vam treba za jedno jelo.

Tako ne morate odmrzavati sve odjednom.

Ako ne želite da zamrzavate…

Kiseli kupus možete čuvati u frižideru, u rasolu, ali ne duže od dvije sedmice.

Za duže čuvanje – zamrzavanje je najsigurnija opcija.

Česta pitanja

Da li zamrzavanje mijenja ukus?

Ne – ako je kupus dobro ocijeđen i pravilno upakovan.

Koliko dugo može stajati u zamrzivaču?

Do šest mjeseci bez gubitka kvaliteta.

Da li se može zamrznuti čitava glavica?

Može, ali je praktičnije zamrzavati liste ili isjeckan kupus.

Kako pravilno odmrznuti kupus?

Najbolje je ostaviti ga preko noći u frižideru, prenosi Glas Srpske.

Komentari (0)
