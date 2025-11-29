Kako da zamrznete kiseli kupus da ostane svjež i ukusan mjesecima?

29.11.2025
Kiseli kupus je neizostavan dio zimskih trpeza – od sarme, preko podvarka, do salate uz svako pečenje. Ali šta kada ga imate više nego što možete da pojedete?
Dobra vijest: možete ga lako zamrznuti i sačuvati za kasnije, bez promjene ukusa.
Koliko puta ste usred proljeća poželjeli sarmu ili van sezone iznenadili goste domaćim podvarkom?
Upravo tada shvatite koliko je važno znati kako pravilno zamrznuti kiseli kupus.
Tako tradicionalni ukus imate pri ruci – kad god vam zatreba.
Višak rasola stvara ledene kristale i mijenja teksturu.
Zato kupus obavezno:
dobro ocijedite
osušite kuhinjskim ubrusima
pripremite za pakovanje
Ovo je ključni dio procesa.
Najbolje je koristiti:
kese sa zip zatvaračem ili
hermetički zatvorene posude
Razdvojite na porcije – onoliko koliko vam treba za jedno jelo.
Tako ne morate odmrzavati sve odjednom.
Ako ne želite da zamrzavate…
Kiseli kupus možete čuvati u frižideru, u rasolu, ali ne duže od dvije sedmice.
Za duže čuvanje – zamrzavanje je najsigurnija opcija.
⸰Da li zamrzavanje mijenja ukus?
Ne – ako je kupus dobro ocijeđen i pravilno upakovan.
⸰Koliko dugo može stajati u zamrzivaču?
Do šest mjeseci bez gubitka kvaliteta.
⸰Da li se može zamrznuti čitava glavica?
Može, ali je praktičnije zamrzavati liste ili isjeckan kupus.
⸰Kako pravilno odmrznuti kupus?
Najbolje je ostaviti ga preko noći u frižideru, prenosi Glas Srpske.
