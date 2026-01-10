Logo
Željezničari u FBiH traže od nadležnih hitno reagovanje, u suprotnom najavljuju štrajk

Izvor:

SRNA

10.01.2026

14:47

Жељезничари у ФБиХ траже од надлежних хитно реаговање, у супротном најављују штрајк

Reprezentativni sindikati koji djeluju u preduzeću Željeznice Federacije BiH upozoravaju na teško stanje željezničke infrastrukture i loš materijalni položaj radnika i traže hitnu reakciju nadležnih, a u slučaju izostanka konkretnih koraka, najavljuju preduzimanje svih zakonom predviđenih mjera i generalni štrajk.

Svoje zahtjeve sindikati su poslali Parlamentu Federacije BiH, Vladi FBiH, federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija, kao i Upravi i Nadzornom odboru preduzeća.

Na jučerašnjem sastanku sindikati su konstatovali da su dosadašnja budžetska izdvajanja za održavanje željezničke infrastrukture nedovoljna i da direktno ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja u FBiH.

Od Parlamenta FBiH sindikati traže da se prilikom donošenja budžeta za ovu godinu sredstva za održavanje željezničke infrastrukture povećaju sa 24 miliona KM na 62 miliona KM, prenose federalni mediji.

Sindikalne organizacije od Vlade FBiH i nadležnog ministarstva zahtijevaju da se najkasnije u roku od deset dana formira pregovarački tim za zaključivanje novog granskog kolektivnog ugovora željezničkih radnika.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Srpska ne može da bude dovedena u pitanje

Postojeći kolektivni ugovor, kako navode, istekao je 31. decembra 2025. godine, a materijalni položaj radnika izuzetno je loš.

Prema njihovim navodima, oko 80 odsto zaposlenih u Željeznicama FBiH prima platu koja je tek neznatno iznad federalne minimalne plate od 1.027 KM.

Od Uprave i Nadzornog odbora Željeznica FBiH sindikati zahtijevaju hitno preduzimanje mjera kako bi se osiguralo zakonito i bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja s obzirom na, kako navode, dugogodišnje neadekvatno ulaganje u infrastrukturu.

Traže i da se radnicima odmah obezbijedi službena i zaštitna odjeća i obuća, koju mnogi nisu dobili, iako su rokovi za prethodnu dodjelu istekli prije više od dvije godine.

636008c1dabc0 senad hadzifejzovic

Scena

Hadžifejzović jedva preživio, vratio se na posao

Iz sindikata ističu da će od 19. januara zakazati i organizovati proteste radnika, te zakazati generalni štrajk u preduzeću Željeznice FBiH.

"Trenutna situacija je nemoguća za rad i apsolutno je ugrožena bezbjednost prevoza putnika i robe dok radno-materijalni status nije nikad bio gori", zaključili su sindikalisti.

