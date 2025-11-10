Žena rođena bez mozga napunila 20 godina: Ljekari je zovu medicinskim čudom

Priča o nevjerovatnoj snazi, nadi i ljubavi prati ovu djevojku za koju mnogi kažu da je medicinski fenomen. Naime, Aleks Simpson nije imala mozak po rođenju, rođena je bez njega i doktori joj nisu prognozirali srećan kraj. Međutim, ova hrabra djevojka je rješila da ih sve iznenadi i pokaže da je sve moguće i da nikad ne treba gubiti nadu.

Ova 'čudesna' žena, koja nema mozak, kako je zovu, živi u Nebraski i 4. novembra je proslavila 20. rođendan i time postala pravo medicinko čudo iako su stručnjaci rekli da neće doživjeti petu godinu.

Roditeljima su prvobitno rekli da im je kćerka potpuno zdrava iako nema mozak, sve dok pregled dva mjeseca kasnije nije otkrio da Aleks ima hidranencefaliju - rijetko stanje zbog kojeg joj je ostao samo mali dio moždanog tkiva, veličine malog prsta, u osnovi lobanje, navodi se u izvještaju.

Tada su porodici iz Nebraske rekli da djevojčica neće proslaviti četvrti rođendan.

"Pre 20 godina smo bili uplašeni, ali mislim da je vjera ono što nas je održalo živima", rekao je Šon Simpson, Aleksin otac, piše Ona.rs.