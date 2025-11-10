Logo
Građani moraju biti posebno oprezni: Od danas velika promjena u policiji

Izvor:

ATV

10.11.2025

20:53

МУП СБК
Foto: MUP SBK

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona od danas počinju s korištenjem suvremenih "bodi" kamera, shodno važećim zakonskim propisima i procedurama.

Korištenje "bodi“ kamera u radu policijskih službenika predstavlja jedan od ključnih koraka u borbi protiv korupcije, jer će takve kamere snimati rad policijskih službenika na terenu, posebno kada se radi o ostvarivanju izravnih kontakata s građanima.

Prilikom korištenja navedenih kamera, građani će biti obaviješteni da se vrši snimanje, kako bi se u što većoj mjeri osigurala transparentnost i profesionalnost u radu policije, a građani se osjećali sigurnije, jer su na taj način zaštićeni od svih eventualnih koruptivnih djelovanja policijskih službenika, ali i neprimjerenog i svakog drugog neprofesionalnog ponašanja.

Primjena "bodi“ kamera je dio strateškog antikorupcijskog plana koji je prvenstveno usmjeren na borbu protiv korupcije, što će u mnogome doprinijeti poboljšanju zakonitosti i efikasnosti u radu policijskih službenika, imajući u vidu sve njene tehničke mogućnosti, posebno kod evidentiranja uočenih prekršaja, ali i drugih nezakonitih radnji, saopšteno je iz MUP-a SBK.

Nabavkom i upotrebom "bodi" kamera MUP SBK nastavlja s procesom uvođenja suvremene tehnološke opreme i materijalno-tehničkih sredstava u rad policijskih službenika, uključujući raniju nabavku i stavljanje u funkciju većeg broja "LPR" kamera, fiksnih i mobilnih radara i dr.

Stanje sigurnosti na području kantona već se duži period ocjenjuje kao zadovoljavajuće, a nabavkom i korištenjem "bodi“ kamera realno je očekivati da će se takvo stanje i dodatno poboljšati, što na kraju doprinosi stvaranju sigurnijeg okruženja na području kantona, ali i šire.

