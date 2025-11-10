Srećni praznici! U BiH stiglo tone pirotehničkih sredstava

Uvoz pirotehničkih proizvoda za vatromete u BiH ove godine je „eksplodirao“ što potvrđuju i podaci da je za prvih deset mjeseci uvezeno u vrijednosti oko 3,5 miliona KM petardi, raketa i vatrometa što je duplo više nego u uporednom periodu 2024. godine.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH od januara do novembra prošle godine uvezeno je više od 221 tone pirotehničkih proizvoda za vatromete u vrijednosti nešto više od 1,6 miliona KM.

"U istom periodu ove godine uvezeno je više od 435 tona ovih proizvoda vrijednosti oko 3,5 miliona maraka„, kazali su u UIO BiH za Aloonline.

U BiH je ovih proizvoda najviše stiglo iz Kine i to 414 tona vrijednih oko 2,9 miliona KM. Na drugom mjestu je Albanija sa 19 tona za koje je izdvojeno nešto više od 467.000 KM.

„Na trećem mjestu je Italija iz koje je uvezeno oko 1,4 tona pirotehničkih proizvoda, Češka na četvrtom mjestu sa 68 kilograma pirotehničkih proizvoda za vatromet u vrijednosti nešto većoj od 14 hiljada KM i Njemačka iz koje je uvezeno 97 kilograma vrijednih oko 2.000 maraka“, pokazali su podaci UIO BiH.

Uvoz pirotehničkih proizvoda u BiH od 2017. godine do danas

Podaci UIO BIH pokazali su da je u posljednjih deset godina u BiH uvezeno više od 3,8 hiljada tona ovih pirotehničkih proizvoda u vrijednosti većoj od 25 miliona maraka.

Od praznične euforije do tragedije

Kako se bliže novogodišnji praznici prodavci su uveliko spremni na povećanu potražnju petardi, vatrometa i ostalih pirotehničkih sredstava. S obzirom da ulicama već od‌jekuju petarde, građanima se skreće pažnja da prazničnu euforiju ne bi pretvorili u tragediju.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kazali su za naš portal da se pirotehnički proizvodi za zabavu 1. razreda mogu se prodavati tokom cijele godine fizičkim licima i licima starijim od 12. godina bez posebnog odobrenja za nabavku.

„Zabranjena je prodaja sredstava za male vatromete, petarde, rimske svjećice, male vatrometne bicikle, fontane, bengalske baklje, rakete i druge slične proizvode. Prodaja ovih pirotehničkih sredstava dozvoljena je samo u prodavnicama oružja i municije ili prodavnicama pirotehničkih proizvoda“, istakli su u MUP-u Republike Srpske.

Ko pirotehnikom uznemirava građane prijeti mu kazna do 6.000 KM

Kada je riječ o kaznama za upotrebu pirotehničkih sredstava u MUP-u RS su objasnili kada je upotreba pirotehničkih sredstava na javnom mjestu kažnjiva je zakonom.

„Ko pali pirotehnička ili eksplozivna sredstva na mjestu i na način kojim izaziva uznemirenost građana biće kažnjen novčanom kaznom i to: fizičko lice od 300 do 900 KM, privredno društvo ili drugo pravno lice od 2.000 do 6.000 KM, a odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu od 400 do 1.000 KM“, rekli su u Ministarstvu.

Ova vrsta eksplozivne zabave nije rezervisana samo za punoljetne građane, jer roditelji i staratelji dopuštaju najmlađima da koriste petarde i druge slične proizvode. Ukoliko njihovo dijete napravi problem, prijete im kazne i do 1.200 maraka.

„Ukoliko je maloljetnik narušio javni red i mir upotrebom pirotehničkih sredstava na način da je na javnom mjestu izazvao uznemirenje građana, a prekršaj je uzrokovan propuštanjem staranja, njegovim roditeljima ili starateljima izriče se novčana kazna u visini od 400 do 1.200 KM.

Podsjećaju da se pirotehnički proizvodi za zabavu 2. razreda mogu prodavati u maloprodaji samo osoba starijim od 18 godina i to od 15. novembra tekuće godine do 30. januara naredne godine.

Kažu da je posljednjih četiri godine povrijeđeno šest osoba zbog pirotehničkih sredstava i uručeno 33 prekršajna naloga.

Mišljenja građana o petardama, vatrometu i pirotehnici su podijeljena. Jedni se raduju i ne mogu da dočekaju novogodišnji vatromet, drugi smatraju da to treba ukinuti.