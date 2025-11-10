Logo
Large banner

Srećni praznici! U BiH stiglo tone pirotehničkih sredstava

Izvor:

Alo

10.11.2025

20:19

Komentari:

0
Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Uvoz pirotehničkih proizvoda za vatromete u BiH ove godine je „eksplodirao“ što potvrđuju i podaci da je za prvih deset mjeseci uvezeno u vrijednosti oko 3,5 miliona KM petardi, raketa i vatrometa što je duplo više nego u uporednom periodu 2024. godine.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH od januara do novembra prošle godine uvezeno je više od 221 tone pirotehničkih proizvoda za vatromete u vrijednosti nešto više od 1,6 miliona KM.

"U istom periodu ove godine uvezeno je više od 435 tona ovih proizvoda vrijednosti oko 3,5 miliona maraka„, kazali su u UIO BiH za Aloonline.

U BiH je ovih proizvoda najviše stiglo iz Kine i to 414 tona vrijednih oko 2,9 miliona KM. Na drugom mjestu je Albanija sa 19 tona za koje je izdvojeno nešto više od 467.000 KM.

pare novac marke

Ekonomija

Kada, koliko i kome će biti veće penzije?

„Na trećem mjestu je Italija iz koje je uvezeno oko 1,4 tona pirotehničkih proizvoda, Češka na četvrtom mjestu sa 68 kilograma pirotehničkih proizvoda za vatromet u vrijednosti nešto većoj od 14 hiljada KM i Njemačka iz koje je uvezeno 97 kilograma vrijednih oko 2.000 maraka“, pokazali su podaci UIO BiH.

Uvoz pirotehničkih proizvoda u BiH od 2017. godine do danas

Podaci UIO BIH pokazali su da je u posljednjih deset godina u BiH uvezeno više od 3,8 hiljada tona ovih pirotehničkih proizvoda u vrijednosti većoj od 25 miliona maraka.

Od praznične euforije do tragedije

Kako se bliže novogodišnji praznici prodavci su uveliko spremni na povećanu potražnju petardi, vatrometa i ostalih pirotehničkih sredstava. S obzirom da ulicama već od‌jekuju petarde, građanima se skreće pažnja da prazničnu euforiju ne bi pretvorili u tragediju.

Дуња Илић

Scena

Jedna od najbogatijih pjevačica u Srbiji završila na ulici

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kazali su za naš portal da se pirotehnički proizvodi za zabavu 1. razreda mogu se prodavati tokom cijele godine fizičkim licima i licima starijim od 12. godina bez posebnog odobrenja za nabavku.

„Zabranjena je prodaja sredstava za male vatromete, petarde, rimske svjećice, male vatrometne bicikle, fontane, bengalske baklje, rakete i druge slične proizvode. Prodaja ovih pirotehničkih sredstava dozvoljena je samo u prodavnicama oružja i municije ili prodavnicama pirotehničkih proizvoda“, istakli su u MUP-u Republike Srpske.

pozar vatra

Region

Svatovi bacali pirotehniku iz vozila, pa izazvali požar: Maloljetnik ''visio'' kroz prozor

Ko pirotehnikom uznemirava građane prijeti mu kazna do 6.000 KM

Kada je riječ o kaznama za upotrebu pirotehničkih sredstava u MUP-u RS su objasnili kada je upotreba pirotehničkih sredstava na javnom mjestu kažnjiva je zakonom.

„Ko pali pirotehnička ili eksplozivna sredstva na mjestu i na način kojim izaziva uznemirenost građana biće kažnjen novčanom kaznom i to: fizičko lice od 300 do 900 KM, privredno društvo ili drugo pravno lice od 2.000 do 6.000 KM, a odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu od 400 do 1.000 KM“, rekli su u Ministarstvu.

вакцина

Zdravlje

U Srpskoj nema vakcina protiv bjesnila i hepatitisa B

Ova vrsta eksplozivne zabave nije rezervisana samo za punoljetne građane, jer roditelji i staratelji dopuštaju najmlađima da koriste petarde i druge slične proizvode. Ukoliko njihovo dijete napravi problem, prijete im kazne i do 1.200 maraka.

„Ukoliko je maloljetnik narušio javni red i mir upotrebom pirotehničkih sredstava na način da je na javnom mjestu izazvao uznemirenje građana, a prekršaj je uzrokovan propuštanjem staranja, njegovim roditeljima ili starateljima izriče se novčana kazna u visini od 400 do 1.200 KM.

Podsjećaju da se pirotehnički proizvodi za zabavu 2. razreda mogu prodavati u maloprodaji samo osoba starijim od 18 godina i to od 15. novembra tekuće godine do 30. januara naredne godine.

дневна соба-клима- клима уређај

Savjeti

30 odsto jeftinije grijanje preko klime? Evo kako

Kažu da je posljednjih četiri godine povrijeđeno šest osoba zbog pirotehničkih sredstava i uručeno 33 prekršajna naloga.

Mišljenja građana o petardama, vatrometu i pirotehnici su podijeljena. Jedni se raduju i ne mogu da dočekaju novogodišnji vatromet, drugi smatraju da to treba ukinuti.

Podijeli:

Tagovi:

pirotehnika

uvoz

BiH

Petarde

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лидл наставља да се шири у БиХ, имају нову локацију

Ekonomija

Lidl nastavlja da se širi u BiH, imaju novu lokaciju

2 h

0
Полно злостављао псе - снимак згрозио све

Hronika

Polno zlostavljao pse - snimak zgrozio sve

2 h

0
Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

Republika Srpska

Stanivuković o republičkim umjesto o gradskim problemima, stigao mu odgovor

2 h

3
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Društvo

Vraća se Miholjsko ljeto?

3 h

0

Više iz rubrike

Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Društvo

Vraća se Miholjsko ljeto?

3 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

8 h

0
Сви детаљи: Ко има право на рефундацију трошкова за пренатални тест у Српској

Društvo

Svi detalji: Ko ima pravo na refundaciju troškova za prenatalni test u Srpskoj

8 h

1
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Društvo

Ponovo skočila cijena goriva u Srpskoj

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

52

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

21

47

Tramp: Ako se to desi, Amerika bi izgubila dva biliona dolara

21

29

Vraća se Aleksandra Prijović, evo gdje će pjevati za Novu godinu

21

23

Kako prepoznati hronični stres: Simptomi na koje treba obratiti pažnju

21

20

Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner