Čvrsto opredjeljenje za razvoj u Zvorniku

ATV

02.12.2025

20:04

Primjena Zakona o platama zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave i posebnog kolektivnog ugovora tema koja je zauzela najviše pažnje na današnjem sastanku U Zvorniku.

"Usklađenje koje treba da se primjenjuje od Nove godine, što će podrazumijevati da svi radnici Gradske uprave kao i naših preduzeća čiji je osnivač grad Zvornik, doći će do korekcija plata, doći će do povećanja plata i poštovanja posebnog Kolektivnog ugovora.Takođe teme koje su još bile je rad matične službe, obuka komunalnih policajca, registar zaposlenih, kao i aktuelne teme što se tiče privrede i uslova života i življenja", rekao je Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.

Razgovaralo se i o radu ostalih službi, uz sagledavanje situacija i dijelova u kojima je moguće unaprijediti efikasnost i kvalitet usluga za građane. Upravo tome i služi rad na terenu.

Сахрана / Илустративна фотографија

Srbija

Fond PIO povećao naknade za sahrane, poznato i koliko

"Ono što je značajno i što treba svakako da boravak na terenu i direktan razgovor sa građanima, sa vodećim ljudima na čelu bilo koje jedinice lokalne samouprave, zaista daje jedan pozitivan efekat jer zaista kroz razgovor možemo mnoge teme da otvorimo i da tražimo i iznađemo rješenja, kako na republičkom nivou, tako i na lokalnom", rekla je Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

U Zvorniku je stanje odlično, a njihova opredijeljenost za razvoj i vizija koju imaju su takvi da građani i privrednici Zvornika zaista imaju usluge na najvišem mogućem nivou, poruka je današnjeg sastanka.

Tag:

Zvornik

