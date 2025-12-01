Svaka kuća treba da ima ovaj cvijet: Evo koja je njegova simbolika

Spatifilum je jedna od najpopularnijih sobnih biljaka, a mnogima je poznatija po nazivu ženska sreća. Za ovu biljku su povezana mnoga vjerovanja, a smatra se kao idealan poklon za nekoga ko želi da pronađe srodnu dušu. Poklanja se i kao dar za useljenja za novovjenčani par. Prema narodnom vjerovanju, ako slobodnoj djevojci poklonite ovaj cvijet sa iskrenom željom da ima sreće u ljubavi, vjeruje se da će pronaći životnog partnera čim se otvori prvi pupoljak.

Simbolika „ženske sreće“

Cvijet ženska sreća koji su bračnom paru daju bliski prijatelji pomoći će u osvježavanju odnosa. Ako cvijet poklone roditelji, uskoro bi trebalo očekivati prinovu u porodici. Takođe, spatifilum može donijeti pojačanu strast u dugoj vezi i obnavljanje bliskosti, a da bi biljka imala efekta par treba da stave u spavaćoj sobi.

Svijet Proglašen kraj epidemije ebole

Prvi pupoljak na ovoj biljci je simbol sreće, pa donosi sreću cijeloj porodici, a miris cvijeća je simbol pozitivne energije. Važno je da biljku njegujete i da ona bude zdrava, kako bi odnosi u domu bili dobri i da bi se riješili problemi. Smatra se i da miris spatifiluma donosi bračnu sreću i dugu ljubav.

Trik da vam „ženska sreća“ stalno cvjeta

Kašika pepela razmućena u litar tople vode predstavlja prirodno i efikasno đubrivo. Pepeo je bogat alijumom i fosforom, koji su ključni za cvejtanje i zdrav rast. Osim direktnog zalivanja ovim rastvorom pepeo se može jednostavno posuti oko biljke, uz lagano rastresanje zemlje.

Zdravlje Tri loše navike koje uzrokuju umor

Ovaj prirodan i lako primjenjiv metod pokazao se kao odlična alternativa skupim đubrivima i hemijskim preparatima. Uz minimalan trud rezultati su vidljivi već nakon nekoliko nedjelja.