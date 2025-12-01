Logo

Svaka kuća treba da ima ovaj cvijet: Evo koja je njegova simbolika

Izvor:

Krstarica

01.12.2025

21:51

Komentari:

0
Свака кућа треба да има овај цвијет: Ево која је његова симболика

Spatifilum je jedna od najpopularnijih sobnih biljaka, a mnogima je poznatija po nazivu ženska sreća. Za ovu biljku su povezana mnoga vjerovanja, a smatra se kao idealan poklon za nekoga ko želi da pronađe srodnu dušu. Poklanja se i kao dar za useljenja za novovjenčani par. Prema narodnom vjerovanju, ako slobodnoj djevojci poklonite ovaj cvijet sa iskrenom željom da ima sreće u ljubavi, vjeruje se da će pronaći životnog partnera čim se otvori prvi pupoljak.

Simbolika „ženske sreće“

Cvijet ženska sreća koji su bračnom paru daju bliski prijatelji pomoći će u osvježavanju odnosa. Ako cvijet poklone roditelji, uskoro bi trebalo očekivati prinovu u porodici. Takođe, spatifilum može donijeti pojačanu strast u dugoj vezi i obnavljanje bliskosti, a da bi biljka imala efekta par treba da stave u spavaćoj sobi.

Болница

Svijet

Proglašen kraj epidemije ebole

Prvi pupoljak na ovoj biljci je simbol sreće, pa donosi sreću cijeloj porodici, a miris cvijeća je simbol pozitivne energije. Važno je da biljku njegujete i da ona bude zdrava, kako bi odnosi u domu bili dobri i da bi se riješili problemi. Smatra se i da miris spatifiluma donosi bračnu sreću i dugu ljubav.

Trik da vam „ženska sreća“ stalno cvjeta

Kašika pepela razmućena u litar tople vode predstavlja prirodno i efikasno đubrivo. Pepeo je bogat alijumom i fosforom, koji su ključni za cvejtanje i zdrav rast. Osim direktnog zalivanja ovim rastvorom pepeo se može jednostavno posuti oko biljke, uz lagano rastresanje zemlje.

стрес-посао

Zdravlje

Tri loše navike koje uzrokuju umor

Ovaj prirodan i lako primjenjiv metod pokazao se kao odlična alternativa skupim đubrivima i hemijskim preparatima. Uz minimalan trud rezultati su vidljivi već nakon nekoliko nedjelja.

Podijeli:

Tag:

Cvijeće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву

Košarka

Čović: Nisam očekivao onoliki prostakluk u Sarajevu

1 h

0
Ово је најбоље мјесто за пензионере на свијету

Svijet

Ovo je najbolje mjesto za penzionere na svijetu

1 h

0
Миљана Кулић излази из ''Елите'': Испливали детаљи уговора

Scena

Miljana Kulić izlazi iz ''Elite'': Isplivali detalji ugovora

1 h

0
Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином

Zdravlje

Prvi pacijent iz Srpske, obolio od melanoma, uskoro će proći dijagnostiku za liječenje vakcinom

1 h

0

Više iz rubrike

Професор открива трикове за уштеду струје

Savjeti

Profesor otkriva trikove za uštedu struje

4 h

1
Како правилно припремити месо за сушење?

Savjeti

Kako pravilno pripremiti meso za sušenje?

6 h

0
Пет грешака које могу да униште парфем

Savjeti

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

7 h

0
Кључ је у правилном сољењу: Како припремити свињско месо за сушење?

Savjeti

Ključ je u pravilnom soljenju: Kako pripremiti svinjsko meso za sušenje?

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner